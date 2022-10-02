家長抗議！陳時中校園活動喊卡 黃珊珊：政治別進入校園
民進黨台北市長參選人陳時中今（2）日上午前往松山國小參加由議員洪健益舉辦的「益起來戰鬥陀螺吧」公益活動，有家長得知後向主辦單位抗議，陳時中為避免爭議臨時喊卡。無黨籍台北市長參選人黃珊珊對此表示，政治別進入校園，租借場地按規定辦理，別牽拖別人。
陳時中今日上午受邀前往參加「益起來戰鬥陀螺吧」公益活動，吸引許多家長帶著小朋友前來參加，未料過程中卻有家長得知陳時中將到場並致詞，向主辦單位抗議。陳時中臨時取消決定不進到學校內，僅在校門口接受媒體訪問，他說，這活動蠻有趣也蠻有意義的，自己本來也很想參加，但有些家長有意見，不要因政治讓活動意義降低了，也不要增加基層公務人員的困擾，決定就不參加了。
黃珊珊今日下午出席「社子咱的家生活藝術節」開幕活動，會前媒體聯訪被問到陳時中參加校園活動卻因家長抗議喊卡一事，黃珊珊表示，家長抗議是學校自己的判斷，政治別進入校園，大家都一樣按程序去租借場地，如果不行按規定辦理，不用去牽拖別人。
媒體追問不要造成基層公務人員困擾，是否是針對她？黃珊珊表示，「跟我有什麼關係？我已經辭掉很久了！」他應該只是要製造他可能是被迫害的一群人。