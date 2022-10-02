2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

家長抗議！陳時中校園活動喊卡　黃珊珊：政治別進入校園

▲民進黨台北市長參選人陳時中校園活動因家長抗議喊卡，無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，政治別進入校園，租借場地按規定辦理。（圖／記者呂炯昌，2022.10.02）
▲民進黨台北市長參選人陳時中校園活動因家長抗議喊卡，無黨籍台北市長參選人黃珊珊表示，政治別進入校園，租借場地按規定辦理。（圖／記者呂炯昌，2022.10.02）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-02 16:37:41

民進黨台北市長參選人陳時中今（2）日上午前往松山國小參加由議員洪健益舉辦的「益起來戰鬥陀螺吧」公益活動，有家長得知後向主辦單位抗議，陳時中為避免爭議臨時喊卡。無黨籍台北市長參選人黃珊珊對此表示，政治別進入校園，租借場地按規定辦理，別牽拖別人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中今日上午受邀前往參加「益起來戰鬥陀螺吧」公益活動，吸引許多家長帶著小朋友前來參加，未料過程中卻有家長得知陳時中將到場並致詞，向主辦單位抗議。陳時中臨時取消決定不進到學校內，僅在校門口接受媒體訪問，他說，這活動蠻有趣也蠻有意義的，自己本來也很想參加，但有些家長有意見，不要因政治讓活動意義降低了，也不要增加基層公務人員的困擾，決定就不參加了。

黃珊珊今日下午出席「社子咱的家生活藝術節」開幕活動，會前媒體聯訪被問到陳時中參加校園活動卻因家長抗議喊卡一事，黃珊珊表示，家長抗議是學校自己的判斷，政治別進入校園，大家都一樣按程序去租借場地，如果不行按規定辦理，不用去牽拖別人。

媒體追問不要造成基層公務人員困擾，是否是針對她？黃珊珊表示，「跟我有什麼關係？我已經辭掉很久了！」他應該只是要製造他可能是被迫害的一群人。


家長抗議！陳時中校園戰鬥陀螺活動臨時喊卡

陳時中嘆負面選舉充斥　盼回歸選賢與能

蘇貞昌駁斥「謀財害命」說　柯文哲火大嗆：是害命謀財！

賴清德「北市疫情起點說」！柯文哲預言：12小時內必道歉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀