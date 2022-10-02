鄭家純抽脂3次還不夠！親曬8年進化史 靠2秘訣贅肉全消
29歲女星鄭家純（雞排妹），不僅擁有火辣身材和純真臉蛋，也因為敢說敢做的個性，成為許多鄉民心目中的女神，不過雞排妹今（2）日卻坦言，自己的大腿抽脂多次，而且還打了上百次的針，熬了8年才有現在的修長美腿，並藉由自身故事來呼籲女性，「改變是無法一次到位的。」
鄭家純2日在臉書分享雙腿8年來的進化史，並對長久以來質疑她腿粗的網友們做回應，「鄭家純的腿算粗嗎？」「為什麼鄭家純不露腿？」她解釋，自己實際身高為153，而高中則比現在胖10公斤，大約落在55-56公斤，「大腿縫是一定沒有的，連膝蓋四周都很有肉。」
不過，她為了符合世俗審美觀，這段期間以來，大腿總共抽脂過3次，至於其他無法靠抽脂解決的地方靠消脂針，「小腿肌肉打肉毒，這幾年來入針幾百次，才有現在的腿，最右邊那張是昨天拍的，和最左那張的大腿圍差4吋。」
鄭家純也提到，她除了忍著醫美療程的疼痛外，也有靠著運動、飲食來控制體重，才能勉強達到符合世俗審美的標準，「這是我工作上敬業的一部份，和身材焦慮無關，沒有因為小腿圍從34公分變成31公分就比較開心。」同時也對和她一樣身形的女孩們呼籲，「要靠後天努力去解決先天條件，很辛苦且傷財，我比諮詢師誠實，可以告訴妳們，改變是無法一次到位的。」
最後鄭家純也坦言腰部抽脂過，並霸氣回擊那些質疑她的聲浪，「評論身材很無聊，因為只要用意志力，飲控+運動+挨針幾個月，就能達成平坦無贅肉的肚子。有空找陌生人多年前的照片，還不如多關心自己的體脂肪。」（編輯：詹鎰睿）