胡瓜遭惡整！頭頂水淋臉噴滿身 「被逼過程」笑翻眾人
《綜藝大集合》日前來到彰化縣田中鎮，當地的跑步運動風氣相當興盛，為了驗證當地全民馬拉松，胡瓜特別開放讓80歲以上的阿公、阿嬤，來挑戰百米賽跑，遊戲過程中，張家瑋、賴薇如、宜芳居然「輸給」這幾位8、90歲的長輩們，只有曾經是田徑健將的張芷緹，以些微之差險勝，原來胡瓜設計的遊戲是讓阿公、阿嬤們跑「超短距離」來挑戰，藝人們則在百米後急起直追，不管輸贏，看到80、90歲的阿公阿嬤也拚盡全力參與跑步，感動眾人更讓全場熱血沸騰，《大集合》讓高齡長輩也開心參與錄影。
接下來的「扛轎大賽」要坐在轎子中頭頂水盆，挑戰距離80公尺搖晃中，保持水最多獲勝，除了挑戰者的平衡，還有考驗扛轎者的平穩度與速度，遊戲前，胡瓜徵求高手先示範，大家看到轎子紛紛表示只有天王才能坐」，聽到要被拱上去挑戰，嚇到臉綠的胡瓜，立即推薦阿翔，阿翔隨即婉拒：「我只是小天王，您才是天王！」，於是胡瓜「被逼」拱上轎，頭上的水盆倒滿了水，胡瓜頭一傾，就把大半盆的水倒在自己身上，完成後滿身濕又要保持水盆平衡，必須歪著頭走路，胡瓜直喊：「很厲害吧！我水還那麼多。」眾人笑倒：「是很多，但都在你身上」。
接下來挑戰遊戲「一比鴨鴨玩水去」，帥氣型男張勛傑自告奮勇上場說：「家中長輩想看他挑戰這個遊戲。」於是胡瓜讓阿莫與甜美女星賴薇如、宋雨荮一起搭檔，張勛傑才跳上又濕又滑的充氣軟墊，就摔了個四腳朝天，捧著盆水還沒到終點，就有一半以上，因為滑倒撒在自己身上，不然就是被隊友滑倒給踢飛，賽後摔的最慘的張勛傑自豪：「長輩看我摔成這樣應該很開心。」讓胡瓜直誇孝順，也大讚把歡樂帶給全觀眾。