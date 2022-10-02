異想天開！上海男偷換「收款QR Code」 取代地鐵場所碼
中國為了防疫要求全國各大城市居民進入公共場所需要掃「場所碼」，上海也規定疫情期間，搭乘地鐵須以QR Code掃碼進行「實聯制」，拒絕掃碼則會被依法追究法律責任，只是近日卻有上海市民異想天開，把自己行動支付的「個人收帳條碼」偷天換日與上海地鐵站的場所碼調包，殊不知還沒發大財就遭人檢舉被逮捕。
根據上海市今年5月祭出的防疫規定，為了強化落實疫情封控措施，只要是出入公共場所就必須掃QR Code落實「掃碼通行」的規定，如果民眾拒絕掃碼就會被依法追究法律責任，而各場所管理者、經營者也可能因設置、管理不全而觸犯相同法規，因此對上海市民或機構、企業經營者來說，設置場所碼並配合掃碼已經成了習慣。
不過中國媒體近期指出，上海一名黃姓男子看準「掃碼商機」，特地把自己的「個人收帳條碼」列印出來，尺寸還特別選和出入人潮眾多的上海地鐵站場所碼相同，一共印了6張還偷偷「調包」場所碼改成個人收帳碼。
只是這個異想天開的舉動早就被監視器全程拍下，民眾更發現掃的「場所碼」有異立即通報警方，隔天該名上海男子就被檢舉，更因擾亂公共秩序，目前已被拘留移送；報導指出，黃男表示自己是因為發現行動支付程式推出「送紅包」功能，只要別人掃碼自己就可以獲回饋金，這才在上海9號線台兒莊路站和藍天路站的場所碼上改貼自己的條碼。