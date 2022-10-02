藍議員訪新北　蔣、侯合體喊話雙北合作、侯侯作代誌

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侯友宜也談到，選戰中看到蔣萬安提出好的政見都跟新北息息相關，而雙北的市政從以前就不斷的合作中，大家有好的政見就一起發展，所以很早前蔣萬安的政見就與我們溝通無礙，在市政建設跟未來規劃願景都已經在合作了，至於昨天到台北市輔選是因為以前在台北共事，對地區狀況都熟，那是自己年輕時代成長工作的地方，彼此都是希望雙北未來能更好。
蔣萬安受訪時針對社子島的開發表示，今天來聽簡報看到侯市長的執行力跟展現的決心，看到帶領的團隊做足溝通協調跟風險控管，花不到3年時間解決40多年一直很難克服的4000多家鐵皮廠家搬遷、動員1萬7000多位同仁在地方第一時間積極解決問題與排除障礙，值得北市借鏡，不管是社子島或都市更新等進行，都值得參考學習；自己過去到社子島多次也實際與居民座談、對話跟溝通，未來就是要務實態度面對後續問題，現階段最重要的應是做好居民安置、改善排水汙水系統、解決公共設施跟用地問題，未來當選市長會秉持務實的態度做好溝通跟對話，符合在地居民需求，做好後續開發。
蔣萬安最後也提到，今天帶著議會同仁一起來新北參訪，昨天也開始議員的競選總部陸續成立，自己就是擔任母雞角色，這就是自己扮演的角色，強調未來與新北市合作互動會很頻繁，很多議題就是要靠區域治理靠合作解決，包括河川整治、交通建設、觀光推廣、教育整體規劃與翡翠水共飲跟提升優化等，跟有共同目標、理念一致的市長一起努力，擘劃更好的大台北生活圈，相信兩人都是做實事的人，會攜手努力為雙北造福。