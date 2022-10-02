2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

藍議員訪新北　蔣、侯合體喊話雙北合作、侯侯作代誌

▲台北市議會國民黨黨團議員在黨內台北市長候選人蔣萬安帶領下，到新北市新莊參訪新泰塭仔圳故事館，與新北市長侯友宜共同聽取新泰塭仔圳都市更新計畫，展現藍營大團結氣勢。（圖／記者吳嘉億攝，2022.10.2）
▲台北市議會國民黨黨團議員在黨內台北市長候選人蔣萬安帶領下，到新北市新莊參訪新泰塭仔圳故事館，與新北市長侯友宜共同聽取新泰塭仔圳都市更新計畫，展現藍營大團結氣勢。（圖／記者吳嘉億攝，2022.10.2）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-02 17:54:482022-10-02 18:03:16

台北市議會國民黨黨團議員今（2）日在黨內台北市長候選人蔣萬安帶領下，到新北市新莊參訪新泰塭仔圳故事館，與尋求連任的新北市長侯友宜共同聽取新泰塭仔圳都市更新計畫。侯友宜以蘆南蘆北開發及規畫興建蘆社大橋目標，期待對岸社子島開發能讓兩市共榮共好；蔣萬安則指出將把塭仔圳開發參訪做為借鏡，相信2人都是做實事的人，要攜手為雙北造福，最後眾人也牽手高「雙北合作，侯侯作代誌（閩南語）」，展現藍營大團結氣勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜受訪時表示，新泰塭仔圳是大台北千萬人口的中心，見證新北市不斷的成長茁壯，所以期待雙北合作、大家努力，目標一致把事情做得更順遂；在交通環境以及整體社會福利上，雙方都有共同的政見，大家一起努力，就像蘆南蘆北開發案，等今年內政部核定後就會快速展開重新規畫，要蓋醫院與興建45米長的蘆社大橋，就等對岸的社子島開發，讓兩市都能共榮共好，強調「雙北好、北台就更好，台灣未來更強壯」。

侯友宜也談到，選戰中看到蔣萬安提出好的政見都跟新北息息相關，而雙北的市政從以前就不斷的合作中，大家有好的政見就一起發展，所以很早前蔣萬安的政見就與我們溝通無礙，在市政建設跟未來規劃願景都已經在合作了，至於昨天到台北市輔選是因為以前在台北共事，對地區狀況都熟，那是自己年輕時代成長工作的地方，彼此都是希望雙北未來能更好。

蔣萬安受訪時針對社子島的開發表示，今天來聽簡報看到侯市長的執行力跟展現的決心，看到帶領的團隊做足溝通協調跟風險控管，花不到3年時間解決40多年一直很難克服的4000多家鐵皮廠家搬遷、動員1萬7000多位同仁在地方第一時間積極解決問題與排除障礙，值得北市借鏡，不管是社子島或都市更新等進行，都值得參考學習；自己過去到社子島多次也實際與居民座談、對話跟溝通，未來就是要務實態度面對後續問題，現階段最重要的應是做好居民安置、改善排水汙水系統、解決公共設施跟用地問題，未來當選市長會秉持務實的態度做好溝通跟對話，符合在地居民需求，做好後續開發。

蔣萬安最後也提到，今天帶著議會同仁一起來新北參訪，昨天也開始議員的競選總部陸續成立，自己就是擔任母雞角色，這就是自己扮演的角色，強調未來與新北市合作互動會很頻繁，很多議題就是要靠區域治理靠合作解決，包括河川整治、交通建設、觀光推廣、教育整體規劃與翡翠水共飲跟提升優化等，跟有共同目標、理念一致的市長一起努力，擘劃更好的大台北生活圈，相信兩人都是做實事的人，會攜手努力為雙北造福。
 

▲蔣萬安率藍議員到新北市新莊參訪新泰塭仔圳故事館，侯友宜受訪以蘆南蘆北開發及規畫興建蘆社大橋目標，期待對岸社子島開發能讓兩市共榮共好。（圖／記者吳嘉億攝，2022.10.2）
▲蔣萬安率藍議員到新北市新莊參訪新泰塭仔圳故事館，侯友宜受訪以蘆南蘆北開發及規畫興建蘆社大橋目標，期待對岸社子島開發能讓兩市共榮共好。（圖／記者吳嘉億攝，2022.10.2）

警大聲明扯政治？侯友宜：謝謝大家關心

新北議長競總成立　侯友宜、朱立倫先後到場力挺

侯友宜、楊鎮浯同台拚連任　同喊超越自己

藍綠黨團同喊擴大敬老卡使用　侯友宜：研議優先開放台鐵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀