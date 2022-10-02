高雄男「熱心」幫超商茶葉蛋鍋加熱水！遭求償100萬
高雄一名李姓男子，看見超商茶葉蛋內滷汁煮到快乾掉，「熱心」地拿著自己的馬克杯盛裝熱水，再倒入滷鍋內，被店員發現制止，由於當時疫情嚴峻，也不清楚李男的馬克杯是否乾淨，因此整鍋600元的茶葉蛋，只能報廢處理；店家認為商譽受損，包含茶葉蛋600元在內，向李求償100萬600元。
根據判決書指出，去年5月疫情期間，李男走進愛河一間連鎖超商，看見超商茶葉蛋內滷汁快煮乾，竟然隨手拿著自己的馬克杯，撞上門市提供的熱水倒進滷鍋內，店員發現在連忙制止，基於食品衛生安全等因素，將整鍋價值600元的茶葉蛋倒掉報廢。
事後超商認為，李男不僅害他們損失600元，該行為還可能會造成消費者未來對茶葉蛋有疑慮，而不願購買，認為他的行為造成商譽受損，提告求償100萬元商譽損失。
法官認為，由於超商人員已經把整鍋茶葉蛋丟棄，也沒有販售給顧客，處置得宜，並不會對產品、服務品質產生疑慮，與之前「千面人」事件中，犯嫌暗中將注入毒物的飲料放入貨架情況不同，並未損害超商商譽，因此依每顆茶葉蛋10元計算，僅判李男要賠償共600元茶葉蛋損失。
超商店家今天也發表聲明，強調為維護門市食品安全，對任何不當行為均無法容許，提醒消費者若有任何需求，請先向門市夥伴（店員）反映，切勿自行操作，否則將會以身試法。（編輯：孫唯容）