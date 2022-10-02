暖!為愛拚環台賽　黃文忠終點前求婚

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職業生涯累積了豐富經驗的黃文忠，目前經營運動補給品牌，但訓練和參賽計畫未曾中斷，白天練車，下午工作的他，還組了Klight EPIC Winsports車隊，但這些年一路跌跌撞撞，讓他一度開始懷疑自己。
幸運的是，在他陷入低谷的同時，上天賜給她一位可人的小天使。
「2018年我到台東參加戀戀197車賽，賽後搭飛機到左營再轉高鐵北上，在車上遇到她，她妹妹也有在騎車，看到我的大車袋好奇問：『裡面是自行車嗎？』後來有些活動再遇到，再續前緣。」黃文忠說。
談到這段「高鐵情緣」，楊詠琪坦言第一次看到黃文忠時臉臭臭的，但最後他說了句很關鍵的話：「你可以關注我粉絲頁。」楊詠琪笑說：「那有人第一次見面就要人加入粉絲，哈！不過交往後發現他很努力、有夢想，決定挺他一把。」
楊詠琪還爆料一個小插曲。「我跟彭源堂也是好朋友，有一次彭源堂教我說，如果補給水時別隊要拿，記得把手收回去，結果有一場比賽，彭源堂經過時跟我取水時我把手收回去，被他唸了好久，那次他們不同隊，這是他教我的啊。」
說楊詠琪是小天使，很貼切。「賽前她會了解賽事細節，賽後為我打理一切為了我，去學習很多她不擅長的事物，她在意每一個小細節，只為了讓我可以安心比賽、安全完賽，所以我在心中種下了一個種子：我要為她再拼一次！」
為了在環台賽時給女友一個難忘的回憶。黃文忠的第一個關卡，就是要先取得環台賽參賽權。楊詠琪透露：「我曾跟他說，如果在環台賽求婚會很酷，但他個性低調，說這樣很尬尷，這回他真的是鼓足了很大的勇氣！嚇我一跳。」
「人生就像一場自行車賽，在放行點前，大家都一樣，一路上不管逆風還是順風，你的未來 取決於你現在的努力，多少付出，多少收穫全憑自己掌握，把困難踩在腳下，你才會站的更高。」不斷跟自己對話的他，做到了。
前幾年環台賽時，黃文忠只能陪女友邊看直播，邊細數當年勇，這回不同了！他激動地說：「睽違六年，我終於又能站上國際環台賽殿堂，終於能讓她看到我在臺北仁愛路騎行，這一切都是最美好的安排，感恩生命中所遭遇的一切。」
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