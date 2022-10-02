「冷空氣王者」降臨！中國發布寒潮預警 多地一晚降18度
就在中國長江中下游與南方仍在38、39度高溫之際，中國中央氣象台今（2）發布寒潮藍色預警，指出今天傍晚起多處將大降溫，包含最近酷熱的河南、湖北、安徽等地區將一口氣降溫18度以上，這是今年下半年首個寒潮預警，也是自2010年預警發布機制啟用以來，最早發布的下半年寒潮預警。
寒潮，簡單來說就是冷空氣來襲，不過並非所有冷空氣都叫寒潮，能被稱為寒潮的冷空氣是其中的「最強王者」；中國天氣網氣象分析師閔裕秋指出，寒潮是冷空氣的一種，根據強弱程度，中國將冷空氣分為四個等級，弱冷空氣、較強冷空氣、強冷空氣和最強等級的「寒潮」。
根據中國中央氣象台消息指出，寒潮是一種大規模強冷空氣活動過程，可造成大範圍急劇降溫、大風和雨雪天氣，對農業、牧業、交通、電力和人體健康有較大影響，而這波寒潮藍色預警是今年下半年首個寒潮預警，預計強冷空氣將於2日至6日影響中東部大部分地區，帶來大風和強降溫天氣。
中央氣象台指出，中國南方自9月30日以來出現較大範圍高溫天氣，且將持續到4日，然而受到這次強冷空氣影響，多個省分將出現劇烈降溫，預計2日下午2時至6日下午8時，中東部大部分地區氣溫普遍下降攝氏8至12度，內蒙古中東部、東北地區、陝西大部、山西南部、河南、山東南部、江蘇、安徽、湖北、湖南北部、江西北部、浙江北部等地降溫攝氏12至16度，內蒙古中部、黑龍江東部、吉林東部、河南南部、湖北、安徽中北部、 江蘇中北部等地部分地區驟降幅度可達18度或以上。