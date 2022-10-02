竹縣政績說明會 蘇貞昌推薦周江杰：新竹新人新政治

周江杰表示，「城鄉共好」是他一直以來的願景，所以要真正蹲下去了解人民的生活，解決民眾的問題，未來當選後他會在中央執政團隊的支持下，打造一個城鄉共好的城市，照顧自己的故鄉，拚所有人的未來。
蘇貞昌表示，新竹縣最重要的就是交通，五楊高架橋延伸到苗栗，會經過新竹，經費編列七百五十億，由中央全額負擔。西濱快速道路，鳳鼻到香山段，一百五十億經費在他任內核定通過，等於有第二條高速公路。
蘇貞昌也強調，新竹有七十三億總建設經費，中央就補助五十三億。新竹縣財政比較困難，過去教室沒冷氣，從今年四月開始班班都有冷氣吹，電費行政院負擔。現在班班（班級）有網路，生生（學生）有平板，平板一台一萬三送新竹縣一萬四千台，校校（學校）會發電，而且是用太陽能板，符合環保。中央廚房大帶小，補助偏鄉學生營養午餐餐費，加碼補貼，從 3.5元加碼到14元（每位學生）。另外，新竹縣新設立五間學校，四百三十四間教室經費二十四億，中央補助十七億，照顧八千名學生。
蘇貞昌推薦周江杰時說，蔡英文總統特別徵召周江杰，就是希望讓年輕人執政，他當屏東縣長時也是四十二歲，新竹值得一位年輕、有理想的縣長。2017年，周江杰為了鄉親，因為不滿議會調降非自住房屋稅率，請辭議員，可見他是個有愛心的候選人。蘇貞昌期待，未來中央地方一條線，建設福利看得見。
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