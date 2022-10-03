高球／戲劇性大逆轉!　詹世昌披上冠軍綠夾克

總獎金100萬美元（約合3100萬元）的『2022台灣名人賽暨第三十六屆三商杯高爾夫邀請賽』，在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行最終回合，本場比賽高潮迭起，台灣選手詹世昌在正規賽最後一洞才追平領先者，後又在延長賽第二洞抓鳥，大逆轉擊敗一路領先的印度卡漢（Rashid Khan），首次勇奪這項大賽冠軍，穿上綠夾克，並贏得冠軍獎金20萬美元（約合620萬元）。
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印度的卡漢居亞，獲獎金12萬美元（約合台幣372萬元），他另外也贏得第二回合與第四回合的每日最低桿獎金（陳河東先生紀念獎）各台幣3萬元與台幣7500元。
這是36歲的詹世昌在亞巡賽的第五冠，也是2022亞巡賽球季第二冠，他於去年底至今年初的亞巡賽拿下兩冠，在2020/2021/2022亞巡球季獎金排名高居第五；他去年11/28在上個亞巡球季的泰國藍峽谷鄉村俱樂部（Blue Canyon Country Club）舉行的藍峽谷普吉島錦標賽，上演逆轉勝，捧走冠軍獎杯，是他拿下2016年歐亞共站的泰皇盃及日亞共站的亞太鑽石盃後的亞巡賽第3冠。他今年2/27又在泰國的Royal’s Cup皇家盃賽再拿下亞巡第4冠。
這也是詹世昌在職業生涯 四次延長賽中，包括一次台豐公開賽與一場台豐ADT賽，兩場亞巡賽包含這場比賽，獲得全勝紀錄。
詹世昌此賽前居亞巡獎金排名第19，這場奪冠讓他的亞巡排名上升至第10，仍是排名最高的台灣選手。
今天有四位選手包括詹世昌丶卡漢及泰國的布瑪（Danthai Boonma）與英格蘭的哈里森（Jack Harrison）都打出68桿，四人平分今日最低桿獎─陳河東紀念獎獎金新台幣3萬元，每人各得台幣7500元。
詹世昌今天與他並列領先的卡漢同在最後一組出發，一路緊咬並企圖超越，但是卡漢冷靜又穩定，前九洞打完，卡漢以總桿低於標準桿14桿領先詹世昌一桿，後九詹世昌在第12與13洞都錯失了小鳥推桿，卡漢在第10及13洞鐵桿與推桿準都 抓下小鳥，已將領先差距拉開至三桿，第15洞五桿洞卡漢三推打帕，詹世昌終於抓鳥，追至落後兩桿，第17洞卡漢吞柏忌，詹世昌只落後一桿，至正規賽最後一洞，詹世昌鐵桿準，距洞6呎下坡推桿抓鳥，追平了打帕的卡漢，此時果嶺邊的觀眾響起如雷歡呼，因為詹世昌硬是把落後三桿在最後五洞追平強勁對手，進入延長賽。
延長賽在四桿洞的第十八洞舉行，第一洞卡漢鐵桿太準，第二桿把球送到距洞2呎處，而詹世昌卻是距洞21呎，所有觀眾都屏息以待，詹世昌穩定地把球推進洞也抓鳥打成平手時，再次讓觀眾瘋狂！
延長賽第二洞，卡漢好運不再，第二桿上果嶺左邊距洞約16呎，一推未進，而詹世昌第二桿打上果嶺距洞9呎，在眾目睽睽下一推進洞抓鳥逆轉獲勝，果嶺邊的觀眾如炸了鍋般的歡呼聲，響徹球場，太精采了！
詹世昌賽後表示，其實在亞巡賽五冠中，以這場國內大賽面臨最大壓力，主要是在自己國家辦比賽，自己也很想贏，臨場有很多朋友與觀眾來為他加油，自然壓力最大，所以今天一直想辦法讓自己保持穩定心態，最後終於「美夢成真」。
他說：「今天是艱辛的一天，參賽過許多次，每次都失敗未能奪冠收場，今天終成功了！」他也提及未來很想完成台灣大滿貫賽，繼續追求仰德TPC錦標賽及自2006年後就未再復賽的台灣公開賽的冠軍。