高球／戲劇性大逆轉!　詹世昌披上冠軍綠夾克

總獎金100萬美元（約合3100萬元）的『2022台灣名人賽暨第三十六屆三商杯高爾夫邀請賽』，在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行最終回合，本場比賽高潮迭起，台灣選手詹世昌在正規賽最後一洞才追平領先者，後又在延長賽第二洞抓鳥，大逆轉擊敗一路領先的印度卡漢（Rashid Khan），首次勇奪這項大賽冠軍，穿上綠夾克，並贏得冠軍獎金20萬美元（約合620萬元）。





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