太危險！國道駕駛開天窗 2童「近半身」露出兜風惹眾怒
有網友在臉書「爆料公社公開版」發出一段影片，只見前方一輛轎車準備上國道，卻見到2名女童近半身都已露出天窗，甚至還有1童一度張開手臂並回頭望一眼後方，相當危險，不少網友見狀也頻頻冒冷汗，並認為父母沒有危機意識，留言「父母不會教，出事之後再來怪別人」、「當父母了，事情嚴重性，自己要搞清楚」、「跟在後面，替那些小孩緊張」。
根據這段11秒的影片可以看到，昨（2）日傍晚17時許，後方駕駛在中山高速公路往三多方向，看到前方一台轎車，開著天窗讓小孩探頭出來，但卻近乎半身都在外「兜風」，讓後方駕駛看得膽戰心驚，無奈PO上網「是否太危險」。
影片一出，網友湧入回應「看了真的覺得到底是小孩子的問題還是大人的問題」、「高速公路實在太危險」，並提到「如果駕駛緊急剎車，2個小孩順著慣性作用，就往前飛出去了」，質疑父母搞不清楚事情嚴重性，也無危機感「如果在戶外山上還可以、讓孩子接受大自然吹吹風、高速公路實在太危險」，也有網友提到他當時也有看到「跟在後面，很替小孩緊張，是3個小孩輪流上，結果我還下錯交流道」。
據了解，此舉恐怕已違反乘客未繫安全帶和載運人客、貨物不穩妥，可依道路交通處罰條例開罰3000元以上、18000元以下罰鍰。（編輯：林莞茜）