彰化透天厝霸佔人行道！竟拆路燈搭起鐵皮屋 縣府將查辦
有網友在臉書社團「爆料公社」爆料指出，竟有人在彰化市平順街一棟透天厝旁的人行道上興建鐵皮屋，不僅完全佔用人行道，而從前後街景對比圖更發現，原本路面上的行人用椅和路燈都不見了，讓網友大罵自私自利。對此，彰化縣建設處表示，從照片看，鐵皮屋蓋在道路退縮地上，明顯屬於違章，將請市公所查辦。
網友在爆料公社分享多張照片，可以看見該棟鐵皮屋完全就蓋在人行道上，非常突兀，且根據Google地圖的街景資料照片比對，可以看見該處本來設有行人用椅和路燈，但是如今換成鐵皮屋矗立，原本的公共空間全數消失，讓原PO氣得大罵「路口有想過用路人安全嗎？自私自利，請問椅子跑哪去了？？電燈桿跑去哪了？！？」
其他網友也紛紛看傻眼，留言回覆說「有扯」、「偷偷蓋騎樓地就算了，連人行道都能明目張膽全覆蓋，這家人不是真的笨要不然就是真的囂張」、「這超醜的東西好意思蓋出來喔！有錢買房沒錢蓋好看一點的違建」、「這也太狂了」。
對此，彰化縣建設處表示，該透天厝為自辦重劃土地，依法必須退縮2公尺作為人行步道，不得佔用。從照片看，鐵皮屋蓋在道路退縮地上，就算有提出申請也不會准許，明顯屬於違章，將請市公所查辦。若確認違建屬實，就會要求地主拆除，否則將由縣府強制拆除。（編輯：倪浩軒）