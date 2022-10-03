小熊截圖在這！星巴克連三天買1送1 7-11咖啡任兩杯半價
國際咖啡日才剛過，沒跟上囤杯優惠的人別傷心，星巴克買一送一好康從今天才剛要開始。星巴克響應國際咖啡日，舉辦「社群尋找小熊」活動，前幾天在社群會有小熊突襲，若捕捉到小熊截圖，今（3）日起就能連喝三天「買一送一」，沒捉到小熊沒關係，《NOWnews》備好小熊截圖幫你補充咖啡因。7-11現也推出翻翻樂遊戲，花10秒玩遊戲就能爽抽指定飲品任選兩杯半價。
為了慶祝國際咖啡日，星巴克前幾日在Facebook、Instagram、LINE官方帳號，可以找到愛喝咖啡的小熊Bearista，憑截圖自今（3）日起至10月5日一連三天，每天上午11點至晚上20點，到門市買兩杯大杯以上相同容量／風味／冰熱的全品項飲料，其中一杯免費，每人每次最多買二送二，飲料需當場一次領取。沒捕捉到小熊別擔心，《NOWnews》幫你備好小熊截圖，從今天開始就能爽喝三天。
愛喝超商咖啡的民眾，則別錯過7-11在《7-ELEVEN》APP（非OPEN POINT）限時推出的「翻翻樂」小遊戲，到10月8日前每帳號每天可免費玩2次，每次遊戲大約最快5秒、最慢20秒內就能完成，可獲得CITY系列指定品項任選2杯半價，另有兩杯5.5折、兩杯7折、兩杯7.5折、兩杯8.5折優惠券。
「翻翻樂」的指定品項包括濃萃熱拿鐵、濃萃冰拿鐵、濃萃冰美式咖啡、濃萃熱美式咖啡、大杯冰蜂蜜拿鐵、中杯熱蜂蜜拿鐵、西西里風味檸檬氣泡咖啡、西西里風檸檬咖啡、精品熱美式、精品冰美式、香鑽水果茶、黑糖珍珠撞奶，最高可享任選兩杯半價，也就是民眾最喜愛的買一送一優惠。