肺癌末期一度拒絕治療 醫開導讓她恢復生活信心

78歲的楊姓病患一年前，由於罹患肺癌第四期，腫瘤壓迫加上肺積水喘到必須坐著輪椅戴著氧氣筒，在家人陪同下求診中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠，才隔一天就因為病情急轉直下，原本坐輪椅變成只能躺在病床，經過治療，一年多後，她精心打扮，穿著高跟鞋，氣色良好，和兒女一起到診間感謝敬命恩人郭于誠主任。
楊姓病患本身曾患扁桃腺癌，去年七月，覺得肋骨脊椎痠痛，照了x光，被診斷是肺癌第四期並且骨頭轉移，每天肺積水抽取高達600cc，由於過去痛苦的化療經驗，以及女兒癌逝，楊姓病患一度不願意接受治療，認為已經這樣了，治療也沒用，更「不想麻煩家人，花錢又花時間」，家屬一度簽了放棄急救同意書。經過郭于誠主任開導，「不想麻煩家人的最好方法，就是積極治療，把自己照顧好，就不會麻煩家人。」經過醫病溝通，楊姓病患終於願意接受治療，經過33次的放療，狀況逐漸恢復穩定，從原本只能躺在床上靠氧氣呼吸，變成不需他人攙扶也能照顧自己，目前仍持續接受化療中。
郭于誠主任表示，因為楊姓病患的病程每天多變，每隔幾天就要修正治療計畫；醫療團隊透過影像導航放射治療，利用影像技術去調控和監測每一天腫瘤與積水的變化，根據變化去做適度的調整，可以把光線集中在腫瘤，精準治療，不傷害到正常細胞。經過兩個禮拜，被壓迫的支氣管開始撐開，肺積水狀況也明顯改善，病患慢慢脫離氧氣罩。
郭于誠主任強調，癌症病患常跟他說「順其自然」就好，然而患者以為甚麼都不要做，慢慢等死就是順其自然，但他認為所謂的順其自然是「盡全力」，然後「不強求」， 所以要配合醫師、相信醫師，而不是兩手一攤不作為。
楊姓病患的女兒表示，癌末病患或家屬可能會想放棄，認為花錢花時間，但她以過來人身分分享，相信醫師、全力配合醫師一定可以成功，過程是辛苦的、痛苦的，但是回首這一年的治療，看到母親恢復良好，一切都值得。