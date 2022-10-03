拆鼻胃管、藏尿管 最美阿嬤見證孫女幸福出嫁

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擔任社區健康中心主任的黃彗倫也分享，印象很深刻的一次「特別任務」，某次居家訪視，來到一位曾經中風過的阿嬤家，護理師見阿嬤心情很鬱卒，追問下阿嬤才吐露心聲說:「孫女要結婚了，可是我又是鼻胃管又是尿管的，參加婚禮不好看…」一席話讓身旁的親人相當鼻酸，阿嬤擔心出席婚禮會讓孫女很沒面子，而在場的護理師聽見後緊握住阿嬤的手，答應阿嬤一定會幫她圓這個夢。婚宴當天，護理師一早就先到阿嬤家，幫她把尿管固定於腿上，並用禮服蓋住，鼻胃管也暫時拆除，讓阿婆得以梳妝的漂漂亮亮參加婚宴，見證孫女幸福出嫁，也拍攝了許多全家福照。婚宴結束後，暖心的護理師早已等候在家門前，協助阿嬤裝回鼻胃管，阿嬤熱淚盈眶的道謝，慶幸自己沒有缺席孫女的人生大事。
疫情肆虐長達兩年多，黃彗倫醫師也說，辦理老人健檢活動時觀察到，相比往年，今年長輩的神情比較緊張和焦慮，也許因為防疫少出門接觸人群，面對壓力會比較不安，所以特別加派人力，一對一陪著老人家一關一關作檢查，也收到長輩反饋：「謝謝護理師，你對我，比我兒子、女兒對我還要好！」簡單的暖心回饋，醫療團隊一整天的疲憊，都化作前進的動力！這些奉獻的居家護理師，用「白衣天使」來形容是實至名歸、令人敬佩！
家醫科黃彗倫醫師也提醒，不能因為擔心染疫而不回診，慢性病用藥千萬不能拖延！老人健檢活動會檢查心電圖、抽血、驗尿、四癌篩檢和搭配成人健檢，因此發現不少有心臟疾病的病人。此外，擔心疫情沒有定期回診的慢性病病人也略有增加，潛藏的疾病也可能因此被延後診斷。一位70歲的阿伯，有心臟病、心衰竭、糖尿病和高血壓，對自己身體非常有自信，覺得只要少抽菸，身體就很OK，便把三個月的處方箋當半年吃，直到走路、說話都會喘才回門診，當天健檢報告滿江紅，心臟衰竭指數、血糖和膽固指數飆高，血壓也衝到170，一切都控制得非常不好。
「科技輔助醫療，老年照護的最後一哩路。」黃彗倫分享，4月開始「視訊門診」個案增加，門診會協助確診評估與通報，並開立抗病毒藥物。然而，視訊門診也有許多長者，如果不會使用手機，有家人協助倒沒問題，但曾遇過一位80歲的奶奶獨居在山上，家人在外地工作，一時趕不回來，護理人員幾乎是手把手教學，引導長者使用手機APP開啟視訊，門診端從平板鏡頭看見奶奶的瞬間，大家都鬆了一口氣，所幸奶奶狀況還算穩定，日後也健康康復。
「以病人為中心」是東元綜合醫院的創院宗旨，更是呼應了老人醫學所強調的，兼顧老人生理、心理與社會支持的能力。老人醫學的全程照護（Continuity of Care）需要各方資源的支撐，也需要用心關懷及慰問，讓花甲之年、耳順之年也能保有健康、有幸福感、有尊嚴的快樂變老。