CDC：全球疫情回溫5％　入秋冬傳播風險升高

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指揮中心指出，上月29日調升入境總量為每周6萬人、取消機場唾液PCR、全面恢復免簽證待遇機制、入境檢疫3+4全程一人一室等措施，上周（9月26日至10月2日）入境總人數為4萬664人次，此期間自駕旅客佔3%，親友與機關團體接送31%，防疫車輛使用率達66%，防疫旅宿使用率達40%，一人一戶室為60%，將隨時關注盤整防疫量能。
針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.7%，第2劑為87.8%，第3劑為73.3%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.7%，第4劑施打率則為11%，累積施打已超過6187萬人次，目前疫苗數量非常充足，將加強宣導並鼓勵民眾接種。
蘇貞昌指出，國內疫情目前穩定，在全體國人配合指揮中心所訂相關防疫政策，各部會在2年多來的合作默契以及因應之下，疫情仍在指揮中心推估的預判趨勢及控制之中，為持續增加國內民眾的整體保護力，請指揮中心在專家會議的建議下，妥適規劃並繼續宣導及鼓勵疫苗接種。
蘇貞昌表示，上月29日已調整入境管制措施，下周四也將進入國境解封的第二階段，即將開放觀光團出入境，為降低國際間人群流動所增加疫情變化風險，請指揮中心與交通部與業者持續宣導及溝通，確實落實並隨時檢討精進入境團體旅遊相關指引。
此外蘇貞昌也提醒，防疫旅宿在第二階段國境解封後將回歸常態經營，感謝業者在過去疫情最艱困的期間挺身配合政府檢疫政策，協助為國門把關，請交通部持續輔導，協助防疫旅宿業者儘速回歸常態經營，迎接國際觀光旅遊的復甦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。