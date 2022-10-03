高端涉內線交易！金管會送9次沒下文 藍委質疑不想辦？
高端到底有沒有涉及內線交易？國民黨立委曾銘宗相當關心，今（3）日在立法院司法及法制委員會質詢時質疑，金管會將高端移送9次，2年多了也沒動靜，至今還列他字案，檢調是不想辦？法務部長蔡清祥解釋，應該是送了9次資料，地檢署應會併案處理，也會將意見轉達上級機關高檢署。曾表示，查清楚，也可以還高端清白。
曾銘宗表示，金管會移送給各地檢署的案件，都是經過駐會檢察官看過才會移，顯示移送前會先洽詢檢察官，討論後合理才移送，駐會檢察官說移送的案件，沒人敢說不移送；有關高端案，金管會移送9次，地檢署到現在連動都不動，請問有無異常？
蔡清祥說，駐會檢察官會參與討論，但最後要不要移送是行政機關決定；蔡解釋，所謂移9次並不是刑事責任移9次，應該是送了9次資料給地檢署，地檢署本身有案子，陸續送來的資料會併案處理，不會送一次就列一案，相信地檢署應該會就資料審慎仔細查證。
曾銘宗質疑，這案件非常特殊，2年多了，也沒有動靜，檢調是不想辦，還是不要辦？相信金管會的專業，也相信檢調跟駐會檢察官的專業，送出去無聲無息，恐怕要給一個交代。蔡清祥說，會轉達委員的意見給高檢署，因為高檢署是地檢署的上級機關，要協助、督導。