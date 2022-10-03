發文批蘇貞昌破萬人按讚　蔣萬安：就事論事但不在意

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日在臉書上，發文引用古諺痛罵行政院長蘇貞昌「下民易虐、上天敢欺」，還喊支持民進黨台北市長參選人陳時中，就是鼓勵蘇貞昌繼續濫權。貼文一出，立馬引起網友討論、點讚與分享，迄今該篇貼文按讚數更突破1萬人大關。對此，蔣萬安今（3）日受訪說，他只是反應民眾心聲就事論事，不在意有多少讚、分享。
蔣萬安昨火力全開，在臉書發文點名蘇貞昌，9月30日在立法院答詢，公開說府院施壓NCC（國家通訊傳播委員會）放水鏡電視的錄音檔「不必去查」。蔣萬安質疑，這樣是隔空施壓檢調「不准查」？他更引用古諺酸「爾俸爾祿、民膏民脂，下民易虐、上天難欺」，但用在早騙過神明蘇貞昌上，要改成「下民易虐、上天『敢』欺」才貼切。
該貼文上傳不久，僅1天時間按讚數就達到1.2萬人、510則留言與133次分享，引起迴響巨大，甚至超過之前的貼文。蔣萬安今受訪則表示，他們都就事論事，包括總統、行政院到NCC插手媒體，甚至蘇院長試圖干預檢調，這都引起民眾不滿與反彈，「我只是把民眾心聲表達出來」。他強調，不會特別在意有多少讚與分享，但就是就事論事。
此外，針對如今疫情流感化，疾管署編列明年度防疫預算卻飆4.5倍，達845億元創下歷史新高。蔣萬安回應，可以理解料敵從寬，要編列相關防疫經費不分黨派，只要對人民有利都會支持，但細節一定要一一檢視，確保人民公帑花在刀口上。