全家滿餡麵包內餡升級增量10%UP！韓式新鹹口味登場

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「但產品研發初期可是相當辛苦，」黃正田憶起當時為找出符合台灣消費者食用的麵包大小，與全家投資的福比麵包廠積極找出合宜的適口大小，同時也要能在麵包塗上滿滿餡料、原汁原味將日本Koppe-pan忠實呈現，因此耗時近1年才找到完美5cm鵝蛋型麵包體，不僅能一口咬、更讓餡料能從頭到尾都吃得到，因此後來為它取名為「滿餡麵包」、成為當時台灣通路市場首見的麵包類型。
然而，「滿餡」的命名也讓消費者對全家產品有著高度期待，雖然有著尼爾森統計，滿餡麵包不論從內餡口味、內餡份量及整體麵包份量來看，都有高分的消費者滿意度，但為了更精進商品，且聽取消費者的建議，全家嘗試找出提升滿餡麵包「體驗食感」與「口感」的作法，因此啟動了升級版計畫。
而作為這次滿餡麵包升級的重要顧問、日本全家商品本部專案部長池內晴彥也以豐富的產品經驗分析到，台灣滿餡麵包確實完美複製了Koppe-pan精髓，卻也觀察到台灣消費者對於常溫鹹食口味的麵包需求偏低。因此在生產技術已十分進步的此刻，滿餡麵包不僅可在口感升級，池內晴彥也認為口味上能提供更豐富的選擇給消費者。
對此，黃正田透露這回全家透過產線技術優化，找出更適切的製作流程標準，讓生產過程餡料的塗抹能更精準、更均勻，讓消費者口口都能搭配麵包吃到美味餡料，也才創造出最終整體餡料至少提升10%的新版本；而餡料的選用也多來自台灣產地，包括大納言紅豆、雲林花生、屏東檸檬等，以最優質的選料為消費者帶來最佳口感，同時也在抹醬上下功夫，創造出更有層次的味蕾，讓每一口不只滿餡、更充滿驚喜。
升級後的滿餡麵包也同步推出全新鹹口味「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」，用柔軟麵包體搭配特調韓式辣醬及鮪魚、洋蔥、黑胡椒拌入馬鈴薯，創造出甜辣濃郁層次豐富，完美呈現出道地韓式口味，也讓滿餡麵包不再只是甜餡口味。而黃正田與池內晴彥兩人不約而同都推薦深焙花生滿餡麵包，認為有花生顆粒的口感增添了嚼勁，且不甜膩的醬料相當適合作為午茶點心食用。
「我相信這不會是滿餡麵包的終極版，」黃正田說，消費者的喜好隨著時間都會有所轉變，而全家也會持續掌握市場流行脈動，藉以開發出更多符合消費者期待的商品。