foodpanda台味北中南最愛大不同 「這小吃」年賣百萬碗
外送平台 foodpanda 從過往數據發現，台式美食一直以來都是外送最受喜愛的餐點類別，其中經典國民小吃魯肉飯與肉燥（臊）飯，更是榮登全台冠軍，光是今年至今已經賣破1百萬碗。除此之外，台味的選擇南北還是大不同，南部城市喜愛裝滿澎湃海鮮的鍋燒意麵，最愛吃炒麵的非台中人莫屬，北部人則偏好米粉湯，台式小菜則是燙青菜最熱銷！
根據 foodpanda 統計，台式美食一直都是最受消費者青睞的餐點類別，平均每10張美食外送訂單便有超過4單選擇台式美食，其中經典台味魯肉飯與肉燥飯，全台今年已賣出超過上百萬碗，緊追在後的是同樣在街頭巷尾隨處可見的鍋貼與大腸臭臭鍋。foodpanda 同步統計消費者最常搭配訂購的銅板價台式小菜，分別為燙青菜、滷蛋、荷包蛋、皮蛋豆腐、油豆腐，雖然看似家常，但卻又能為搭配主食添加多元變化，滿足消費者的味蕾。
說到魯肉飯與肉燥飯，不論是用豬肉丁或是絞肉製作，不變的美味秘訣都是那充滿濃郁醬香，讓人能扒下好幾碗白飯的美味滷汁。foodpanda 透過訂單資料亦觀察到有趣的現象：台灣南部大多使用肉燥飯命名，中部則是魯肉飯與肉燥飯比例大約各佔一半，到了北部則幾乎都使用魯肉飯，南北大不同！
除了魯肉飯與肉燥飯的名稱差異外，從外送選擇也能看出台灣各地的台味偏好。南部城市養殖漁業發達，裝滿澎湃海鮮的鍋燒意麵便是當地消費者的熱愛餐點。最愛吃炒麵的非台中人莫屬，一盤炒麵配上一碗豬血湯，便是經典台中早餐搭配。另外一項中部在地台味爌肉飯同樣榜上有名。對北部人而言，米粉湯就要粗米粉才對味。