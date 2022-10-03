李依瑾懷孕8周胎停！小產陰影纏身「孩子是門功課」

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「未來如果再有小孩，在身體狀況允許之下，我仍然會選擇居家自然產，而且我連小孩的名字都取好了，就叫邱沁、邱乘……。」對於生產這件大事，她選擇了居家自然生產，以傳統的接生方式，不透過現代醫療行為的輔助下迎接生命的到來，不過她也強調在做這個決定前，他們已經事先諮詢過醫生，也評量過身心狀況後，甚至也做好當有突發狀況發生時的應變措施，安排了最近的醫院及路線安排。
高中時期即由廣告模特兒出道的李依瑾，拍攝超過50支廣告，並曾出過專輯，後來轉戰戲劇圈後，也參與多部舞台劇演出，更以《新世界》一劇的「援交妹」角色入圍金鐘獎最佳女配角肯定，多年演藝圈耕耘逐漸交出亮眼的成績單。不過，近幾年李依瑾幾乎消失於鎂光燈前，連IG都很少更新。
這次李依瑾回來了，還帶了老公大個子及女兒邱天一起出現在攝影棚，言談中可以感受李依瑾散發出自在放鬆的一面，一家三口黝黑的膚色，是沐浴東部陽光洗禮後最自然的印記，不施脂粉，沒有時下流行的妝扮元素，沒有染髮、沒有水晶指甲，走入婚姻後的李依瑾與老公大個子選擇在花蓮玉里展開全新的生活，她本身就有繪畫設計底子，擁有極其細緻精巧的好手藝，透過一針一線編織出獨一無二的手工作品，濃濃的波西米亞風格正是李依瑾所奉行的生活態度，也許民眾有機會在假日的市集裡，發現李依瑾的蹤影。