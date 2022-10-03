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李依瑾懷孕8周胎停！小產陰影纏身「孩子是門功課」

▲李依瑾曾經懷孕2個月時小產。（圖／《嬰兒與母親》）
▲李依瑾曾經懷孕2個月時小產。（圖／《嬰兒與母親》）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-10-03 13:20:00

李依瑾2月產下女兒「邱天」，一家三口定居在花蓮玉里，共築恬淡而知足的田園生活，近期她帶著女兒一起拍《嬰兒與母親》封面，李依瑾透露其實在懷有邱天之前，她曾歷經過一段小產的身心煎熬，第1次懷孕時在第8週，意外發現胎兒的心跳停止了，這個陰影讓她在懷邱天時，格外的小心翼翼，所幸老天眷顧，邱天總算平安的來到這個世界。

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▲李依瑾選擇居家自然生產迎接女兒出世。（圖／《嬰兒與母親》）
▲李依瑾選擇居家自然生產迎接女兒出世。（圖／《嬰兒與母親》）
李依瑾表示，她跟老公是輪流分工的全職爸媽，一人有工作時，另一人就要負責帶小孩，她不諱言，「當女人有了孩子，是一門很大的功課！累呀！是永遠沒有睡飽的累！」她也會埋怨另一半，覺得對方沒有自己累，不過事後想想，這種埋怨心，往往是因為我們都把焦點放在自己身上，放大自己的辛苦，卻沒有站在對方的立場設想才會產生，因此，學會包容跟體諒另一半會讓育兒生活更順心的。

「未來如果再有小孩，在身體狀況允許之下，我仍然會選擇居家自然產，而且我連小孩的名字都取好了，就叫邱沁、邱乘……。」對於生產這件大事，她選擇了居家自然生產，以傳統的接生方式，不透過現代醫療行為的輔助下迎接生命的到來，不過她也強調在做這個決定前，他們已經事先諮詢過醫生，也評量過身心狀況後，甚至也做好當有突發狀況發生時的應變措施，安排了最近的醫院及路線安排。

▲李依瑾定居花蓮賣波西米亞風格的手工藝品。（圖／《嬰兒與母親》）
▲李依瑾定居花蓮賣波西米亞風格的手工藝品。（圖／《嬰兒與母親》）
高中時期即由廣告模特兒出道的李依瑾，拍攝超過50支廣告，並曾出過專輯，後來轉戰戲劇圈後，也參與多部舞台劇演出，更以《新世界》一劇的「援交妹」角色入圍金鐘獎最佳女配角肯定，多年演藝圈耕耘逐漸交出亮眼的成績單。不過，近幾年李依瑾幾乎消失於鎂光燈前，連IG都很少更新。

這次李依瑾回來了，還帶了老公大個子及女兒邱天一起出現在攝影棚，言談中可以感受李依瑾散發出自在放鬆的一面，一家三口黝黑的膚色，是沐浴東部陽光洗禮後最自然的印記，不施脂粉，沒有時下流行的妝扮元素，沒有染髮、沒有水晶指甲，走入婚姻後的李依瑾與老公大個子選擇在花蓮玉里展開全新的生活，她本身就有繪畫設計底子，擁有極其細緻精巧的好手藝，透過一針一線編織出獨一無二的手工作品，濃濃的波西米亞風格正是李依瑾所奉行的生活態度，也許民眾有機會在假日的市集裡，發現李依瑾的蹤影。

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