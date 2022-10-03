足球／林志紘進球建功　中華隊3球之差不敵印尼遭淘汰

五人制男足國家代表隊在科威特出戰2022五人制亞洲盃，進行小組賽最後一場賽事，對上目前以一勝一負排名小組第二的印尼，可惜最終1：4落敗。
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下半場中華隊持續壓上進攻，苦戰之中第九分鐘失守再被印尼射進第四球，所幸第十分鐘成功執行戰術由林志紘門前埋伏追回1球。
下半場暫停過後印尼隊亦換上flying goalkeeper五人壓上進攻，戰局仍僵持不下，雙方都有進攻射門機會。比賽最後一分鐘印尼對於罰球區域外圍犯規，中華隊最後的攻勢由一哥紀聖珐操刀射門卻彈出，最終3球之差吞敗，小組賽止步。
踢進今天唯一進球的的林志紘表示：「再次體會到國際賽的強度。剛開賽的大家沒進入狀況，分數掉得太快。下半場的比賽我們必須冒險去搶攻，很可惜很多機會沒有把握住。」
今天在搶攻戰術下還需身兼守門員角色的王焜崴表示：「今天的表現沒有很好，但是沒放棄有堅持到最後。上半場節奏有點被印尼拉走，下半場很可惜還是沒有辦法進球，如果進球的話，球場上的氣氛跟流暢度會對我們比較有利。」
在U20代表隊時就對過伊朗與印尼的陳敬玄表示：「從資格賽、集訓、到會內賽，一路走來不簡單，球隊整體是有進步的，比起過往我們更有組織也更為勇敢在球場上持控球、與強隊對抗。國內聯賽不太常出現這種強度的對決，今天的比賽看到球隊狀態比較慢熱，失球也多數是自身的失誤。」
對於子弟兵今天的表現，總教練阿迪爾表示：「上半場的比賽選手們狀態非常差，不甚滿意，在場上出現許多不該出現的失誤。下半場就算power play進攻，擁有較多的控球權也不夠主動積極，沒有辦法製造相對應多的射門機會，但這就是國際賽，相信選手們又更成長了。」