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腰間一圈「啤酒肚」顯胖又危害心血管健康！醫授5招讓肚皮「消氣」

腰間一圈「啤酒肚」顯胖又危害心血管健康！醫授5招讓肚皮「消氣」
腰間一圈「啤酒肚」顯胖又危害心血管健康！醫授5招讓肚皮「消氣」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-03 13:00:57

現代人行程忙碌、生活節奏緊湊，許多上班族喜歡在下班後與朋友相約喝一杯，以放鬆身心。但隨著時間推移，這些額外攝入的卡路里卻會囤積在腰間和肚子，形成啤酒肚。只要在網上搜尋「啤酒肚」等關鍵詞，會看到許多針對腹部脂肪的快速瘦身法，但這些資訊中可能摻雜迷思。

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根據外媒Insider報導，美國紐約史泰登島大學醫院（Staten Island University Hospital）減肥與微創外科主任約翰醫生（Dr. John Angstadt）直言，啤酒肚其實是栓在腰間的一枚不定時炸彈，帶有很高的健康風險。身上有啤酒肚的人，更容易患上急性心肌梗塞、糖尿病和其他心血管疾病。

▲ 啤酒肚是栓在腰間的一枚不定時炸彈。（示意圖／Pixabay）

啤酒肚形成的原因

長期的不良飲食習慣，導致人們的內臟脂肪在臟器周圍囤積。當內臟脂肪過多，就會往腹部堆積，形成啤酒肚。由於荷爾蒙和代謝的變化，老人家更有可能出現啤酒肚的現象，尤其是中年大叔，但這不代表年輕人不會有這毛病。

日常飲食中攝入過多碳水、糖分等高卡路里的食物，就會造成內臟脂肪堆積，是形成啤酒肚的元兇。腹部肥胖通常與心血管疾病、糖尿病、癡呆症、哮喘、乳腺癌、前列腺癌和結直腸癌等眾多慢性疾病直接掛鈎，因此啤酒肚在一定程度上，確實對健康造成威脅。

Pixabay
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▲ 飲食中攝入過多卡路里，是形成啤酒肚的元兇。（示意圖／Pixabay）

啤酒肚的自我檢測

啤酒肚的計算方法為男性腰圍尺寸/臀圍尺寸>0.9，女性腰圍尺寸/臀圍尺寸>0.85，就等同於腹部肥胖。另一個判斷方法是男性腰圍大於90公分，女性腰圍大於80公分，若符合標準就是啤酒肚。

 

5招讓肚皮「消氣」

啤酒肚並沒有快速的解決方法，但可透過改善生活方式，趕走囤積在腹部的脂肪。

一、少喝酒或不喝酒

二、改善飲食習慣，避開手搖飲等高糖、高脂肪食物和飲料

三、攝取足夠的膳食纖維

四、定期鍛煉

五、每晚至少睡七個小時

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