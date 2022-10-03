腰間一圈「啤酒肚」顯胖又危害心血管健康！醫授5招讓肚皮「消氣」

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▲ 啤酒肚是栓在腰間的一枚不定時炸彈。（示意圖／Pixabay）
啤酒肚形成的原因長期的不良飲食習慣，導致人們的內臟脂肪在臟器周圍囤積。當內臟脂肪過多，就會往腹部堆積，形成啤酒肚。由於荷爾蒙和代謝的變化，老人家更有可能出現啤酒肚的現象，尤其是中年大叔，但這不代表年輕人不會有這毛病。
日常飲食中攝入過多碳水、糖分等高卡路里的食物，就會造成內臟脂肪堆積，是形成啤酒肚的元兇。腹部肥胖通常與心血管疾病、糖尿病、癡呆症、哮喘、乳腺癌、前列腺癌和結直腸癌等眾多慢性疾病直接掛鈎，因此啤酒肚在一定程度上，確實對健康造成威脅。
▲ 飲食中攝入過多卡路里，是形成啤酒肚的元兇。（示意圖／Pixabay）
啤酒肚的自我檢測啤酒肚的計算方法為男性腰圍尺寸/臀圍尺寸>0.9，女性腰圍尺寸/臀圍尺寸>0.85，就等同於腹部肥胖。另一個判斷方法是男性腰圍大於90公分，女性腰圍大於80公分，若符合標準就是啤酒肚。
5招讓肚皮「消氣」啤酒肚並沒有快速的解決方法，但可透過改善生活方式，趕走囤積在腹部的脂肪。
一、少喝酒或不喝酒
二、改善飲食習慣，避開手搖飲等高糖、高脂肪食物和飲料
三、攝取足夠的膳食纖維
四、定期鍛煉
五、每晚至少睡七個小時
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