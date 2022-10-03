小心泌尿道感染！醫授「4招」預防細菌入侵

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戴定恩在臉書粉專《熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業》發文指出，泌尿道感染的主要原因，包括憋尿、不良衛生習慣和少喝水，所以平時應多注意個人習慣，否則泌尿道感染可能會找上門。
▲ 4招降低泌尿道感染的機率。
為了預防泌尿道發生感染，戴定恩強調，若有尿意應盡快解尿，千萬不要憋尿，因為這樣一來可能造成尿道壓力上升、尿液逆流，增加腎臟感染機率。此外，平時不要穿過緊的衣物，因為緊身衣物通風不良，加上夏天濕熱的天氣，導致泌尿道容易成為細菌孳生的溫床。
戴定恩也提醒，一定要養成良好的衛生習慣，尤其女性如廁後，衛生紙應由尿道口向肛門擦拭，且避免來回擦拭，以防止將細菌由肛門帶往泌尿道。最後，很多人經常會忽略攝取足夠的水分，若水分攝取不足，容易使尿意中的毒素與廢物濃度增加，建議成人每天喝大約2000c.c.的水，幫助細菌沖離泌尿道，並把毒素帶出體外。
本文獲臉書粉絲團《熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業》授權
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