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小心泌尿道感染！醫授「4招」預防細菌入侵

小心泌尿道感染！醫授「4招」預防細菌入侵
小心泌尿道感染！醫授「4招」預防細菌入侵

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-03 13:00:57

泌尿道感染是很常見的問題之一，尤其女生因為泌尿道比較短，很容易受到細菌感染，抵抗力弱時可能還會反覆發作，讓人超級不舒服。對此，台北信義北醫泌尿科戴定恩醫師表示，泌尿道感染可能會引起膀胱炎、急性腎盂腎炎，並分享4招降低泌尿道感染的機率。

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▲ 若有尿意應盡快解尿，千萬不要憋尿。

戴定恩在臉書粉專《熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業》發文指出，泌尿道感染的主要原因，包括憋尿、不良衛生習慣和少喝水，所以平時應多注意個人習慣，否則泌尿道感染可能會找上門。

圖／翻攝自 熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業／臉書
圖／翻攝自 熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業／臉書
▲ 4招降低泌尿道感染的機率。

為了預防泌尿道發生感染，戴定恩強調，若有尿意應盡快解尿，千萬不要憋尿，因為這樣一來可能造成尿道壓力上升、尿液逆流，增加腎臟感染機率。此外，平時不要穿過緊的衣物，因為緊身衣物通風不良，加上夏天濕熱的天氣，導致泌尿道容易成為細菌孳生的溫床。

戴定恩也提醒，一定要養成良好的衛生習慣，尤其女性如廁後，衛生紙應由尿道口向肛門擦拭，且避免來回擦拭，以防止將細菌由肛門帶往泌尿道。最後，很多人經常會忽略攝取足夠的水分，若水分攝取不足，容易使尿意中的毒素與廢物濃度增加，建議成人每天喝大約2000c.c.的水，幫助細菌沖離泌尿道，並把毒素帶出體外。

本文獲臉書粉絲團《熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業》授權

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