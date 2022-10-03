鮮奶、蛋黃都上榜！醫揭「7類食物」超傷腎　腎臟病友要注意

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戴定恩在臉書粉專《熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業》發文表示，高磷食物與腎臟疾病息息相關，初期可能會造成身體發癢、皮膚暗沉、骨頭痠痛、疲倦等4大警訊，若持續處於高血磷狀態，恐引起血壓降低、心律不整、腎性骨病變等嚴重問題。
▲ 傷腎食物曝光。
戴定恩提到，雖然腎臟功能健全的人，飲食上不必有太多忌口，但建議避免攝取「加工醃製肉品」和「火鍋料」，如牛肉乾、豬肉鬆、燒賣、黑豆干、火腿、蟹腳肉、醬油膏、沙拉醬、甜辣醬等，由於這些食物比較「涮嘴」，很容易不小心吃過量，所以要稍微控制攝取量及多喝水。
對於腎臟功能不好的人，戴定恩也列出「高磷NG食物清單」，提醒洗腎者和腎臟病友應盡量避開，除了巧克力、可樂及碳酸飲料，還包括：
- 「酵母類」：養樂多、 優酪乳、優格、健素糖、酵母粉；
- 「全穀類」：糙米、胚芽米、全麥麵包、薏仁、乾蓮子、麥片、養生麥粉；
- 「內臟類」：豬肝、豬腎、豬腦、豬腸、雞肝；
- 「硬核果類」：花生、腰果、開心果、杏仁果、瓜子、黑芝麻；
- 「乾豆類」：紅豆、綠豆、綠豆仁、花豆、黑豆；
- 「奶蛋類」：蛋黃、鮮奶、奶粉、調味奶、乳酪；
- 「海產」：小魚干、柴魚、魷魚。
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