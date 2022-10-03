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鮮奶、蛋黃都上榜！醫揭「7類食物」超傷腎　腎臟病友要注意

鮮奶、蛋黃都上榜！醫揭「7類食物」超傷腎　腎臟病友要注意
鮮奶、蛋黃都上榜！醫揭「7類食物」超傷腎　腎臟病友要注意

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-03 13:00:57

台灣堪稱是「洗腎王國」，洗腎人口近10萬人。對此，台北信義北醫泌尿科戴定恩醫師指出，不少人都知道長期攝取過量的鈉會增加腎臟負擔，但其實「高磷食物」也很傷腎，尤其是洗腎者和腎臟病友，更要控制每日的磷攝取量。

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▲ 腎臟病友應避開攝取奶蛋類食物。

戴定恩在臉書粉專《熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業》發文表示，高磷食物與腎臟疾病息息相關，初期可能會造成身體發癢、皮膚暗沉、骨頭痠痛、疲倦等4大警訊，若持續處於高血磷狀態，恐引起血壓降低、心律不整、腎性骨病變等嚴重問題。

圖／翻攝自 熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業／臉書
圖／翻攝自 熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業／臉書
▲ 傷腎食物曝光。

戴定恩提到，雖然腎臟功能健全的人，飲食上不必有太多忌口，但建議避免攝取「加工醃製肉品」和「火鍋料」，如牛肉乾、豬肉鬆、燒賣、黑豆干、火腿、蟹腳肉、醬油膏、沙拉醬、甜辣醬等，由於這些食物比較「涮嘴」，很容易不小心吃過量，所以要稍微控制攝取量及多喝水。

對於腎臟功能不好的人，戴定恩也列出「高磷NG食物清單」，提醒洗腎者和腎臟病友應盡量避開，除了巧克力、可樂及碳酸飲料，還包括：

  1. 「酵母類」：養樂多、 優酪乳、優格、健素糖、酵母粉；
  2. 「全穀類」：糙米、胚芽米、全麥麵包、薏仁、乾蓮子、麥片、養生麥粉；
  3. 「內臟類」：豬肝、豬腎、豬腦、豬腸、雞肝；
  4. 「硬核果類」：花生、腰果、開心果、杏仁果、瓜子、黑芝麻；
  5. 「乾豆類」：紅豆、綠豆、綠豆仁、花豆、黑豆；
  6. 「奶蛋類」：蛋黃、鮮奶、奶粉、調味奶、乳酪；
  7. 「海產」：小魚干、柴魚、魷魚。
本文獲臉書粉絲團《熱血暖男戴定恩 泌尿科仁醫｜台北 信義 北醫 疝氣 結石 攝護腺專業》授權

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