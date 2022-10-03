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你有沒有高膽固醇？一看腳就知道！醫點出「4個關鍵」挽救生命

你有沒有高膽固醇？一看腳就知道！醫點出「4個關鍵」挽救生命
你有沒有高膽固醇？一看腳就知道！醫點出「4個關鍵」挽救生命

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-03 13:00:57

50歲的林先生，某天夜裏突然感覺心悸、胸口痛，當夜到醫院掛急診，意外發現自己膽固醇過高、血壓居然高達160/120mmHg，這樣的高血壓極有可能發生心臟病或中風，需要藥物控制。依據衛生福利部110年死因統計，心臟疾病是威脅國人性命的第二號殺手，平均每24分鐘就有一人死於心臟疾病，若加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病，每年約有5.8萬人死於此類血管性疾病。

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▲ 衛福部指出，心臟疾病是威脅國人性命的第二號殺手。（示意圖／Pixabay）

膽固醇過高恐導致外周動脈疾病

根據外媒Mirror報導，患有三高（高血壓、高血糖、高血脂）的人，患上心血管疾病的風險更大，其中血脂主要由三酸甘油酯和膽固醇組成，膽固醇又可以細分爲低密度膽固醇（LDL，俗稱「壞膽固醇」），和高密度膽固醇（HDL，俗稱「好膽固醇」）。

壞膽固醇過高，可能導致心肌梗塞或是缺血性腦中風，原因是過多的膽固醇會阻塞動脈，導致流至動脈的血液減少，這會導致外周動脈疾病（Peripheral Artery Disease，簡稱PAD）。這種疾病通常集中在腳部，當血液流動受到阻礙，身體變得無法向皮膚組織輸送足夠的血液、營養和氧氣，而距離心臟最遠的腳，就首當其衝。

 

外周動脈疾病症狀　看腳就知道

一、腿毛脫落

二、腿部麻木無力

三、腳趾甲生長緩慢、脆弱易折

四、腿部傷口難以癒合，甚至潰爛

五、腿部皮膚發亮

六、腿部皮膚變色

七、腿部肌肉萎縮

八、男性勃起功能障礙

Pixabay
Pixabay
▲ 外周動脈疾病症狀通常集中在腿部。（示意圖／Pixabay）

4個有效控制膽固醇的方法

一、改善飲食習慣

以不飽和脂肪（蔬菜、堅果和向日葵種子的油），代替牛油、豬油、肥肉等飽和脂肪。

二、規律運動

運動是控制膽固醇、保持心臟健康的關鍵。

三、控制體重

體重維持在理想範圍，有助於提升體內的「好膽固醇」含量。

四、定期檢查

40歲以上民眾，可善用每三年一次、免費補助的成人預防保健服務；65歲以上民眾，可善用每年一次、免費補助的成人預防保健服務。

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