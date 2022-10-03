你有沒有高膽固醇？一看腳就知道！醫點出「4個關鍵」挽救生命

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膽固醇過高恐導致外周動脈疾病根據外媒Mirror報導，患有三高（高血壓、高血糖、高血脂）的人，患上心血管疾病的風險更大，其中血脂主要由三酸甘油酯和膽固醇組成，膽固醇又可以細分爲低密度膽固醇（LDL，俗稱「壞膽固醇」），和高密度膽固醇（HDL，俗稱「好膽固醇」）。
壞膽固醇過高，可能導致心肌梗塞或是缺血性腦中風，原因是過多的膽固醇會阻塞動脈，導致流至動脈的血液減少，這會導致外周動脈疾病（Peripheral Artery Disease，簡稱PAD）。這種疾病通常集中在腳部，當血液流動受到阻礙，身體變得無法向皮膚組織輸送足夠的血液、營養和氧氣，而距離心臟最遠的腳，就首當其衝。
外周動脈疾病症狀 看腳就知道一、腿毛脫落
二、腿部麻木無力
三、腳趾甲生長緩慢、脆弱易折
四、腿部傷口難以癒合，甚至潰爛
五、腿部皮膚發亮
六、腿部皮膚變色
七、腿部肌肉萎縮
八、男性勃起功能障礙
▲ 外周動脈疾病症狀通常集中在腿部。（示意圖／Pixabay）
4個有效控制膽固醇的方法一、改善飲食習慣
以不飽和脂肪（蔬菜、堅果和向日葵種子的油），代替牛油、豬油、肥肉等飽和脂肪。
二、規律運動
運動是控制膽固醇、保持心臟健康的關鍵。
三、控制體重
體重維持在理想範圍，有助於提升體內的「好膽固醇」含量。
四、定期檢查
40歲以上民眾，可善用每三年一次、免費補助的成人預防保健服務；65歲以上民眾，可善用每年一次、免費補助的成人預防保健服務。
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