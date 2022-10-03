瘙癢、鼻水都滾開！　醫授5招抗換季過敏

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避開食物過敏原
有許多食物如蝦蟹、牛奶、大豆製品等等，都含有容易引起過敏反應的物質，過敏的種類跟程度因人而異，除了食材慎選以外，海鮮類也要確保新鮮，因為不新鮮的也容易引發過敏反應。
減少精緻加工品
在食物被加工製作的過程中，難免會加入可能引起過敏反應的色素、香料、人工甘味劑、防腐劑等食品添加物；另外，高油高糖的食物也會增加過敏的機率；因此李秉勳提醒大家要盡量選用原態食物，以減少身體的負擔。
避免用過熱的水洗臉或洗澡
李秉勳指出，過高的水溫容易破壞皮膚的保護層，使水分更容易流失，也會使皮膚更難抵抗外來的刺激，因此換季時洗澡或洗臉要注意水溫。
攝取兒茶素
綠茶或烏龍茶等食品內含有的兒茶素，能降低皮膚過敏導致的疹子或搔癢感。
攝取維生素C
攝取維生素C有助抗氧化及抗發炎、維持免疫系統穩定，如秋天盛產的柑橘類水果也富含維生素C。
本文經 李秉勳醫師 臉書粉專《阿勳醫師的美食美麗日記 新北板橋土城長庚 整形外科 李秉勳醫師》授權報導
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