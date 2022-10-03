2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

瘙癢、鼻水都滾開！　醫授5招抗換季過敏

瘙癢、鼻水都滾開！　醫授5招抗換季過敏
瘙癢、鼻水都滾開！　醫授5招抗換季過敏

每日健康-每日都做得到的健康

2022-10-03 13:30:44

秋天到了，許多朋友又因為換季，噴嚏打不停、鼻水流不完。換季時日夜溫差大，容易引發過敏反應，今天讓阿勳醫師教你如何從日常生活習慣下手，改善惱人的過敏問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下是李秉勳醫師在臉書粉專《阿勳醫師的美食美麗日記 新北板橋土城長庚 整形外科 李秉勳醫師》分享他所整理的5個小撇步：

李秉勳醫師 授權提供
李秉勳醫師 授權提供
避開食物過敏原

有許多食物如蝦蟹、牛奶、大豆製品等等，都含有容易引起過敏反應的物質，過敏的種類跟程度因人而異，除了食材慎選以外，海鮮類也要確保新鮮，因為不新鮮的也容易引發過敏反應。

減少精緻加工品

在食物被加工製作的過程中，難免會加入可能引起過敏反應的色素、香料、人工甘味劑、防腐劑等食品添加物；另外，高油高糖的食物也會增加過敏的機率；因此李秉勳提醒大家要盡量選用原態食物，以減少身體的負擔。

避免用過熱的水洗臉或洗澡

李秉勳指出，過高的水溫容易破壞皮膚的保護層，使水分更容易流失，也會使皮膚更難抵抗外來的刺激，因此換季時洗澡或洗臉要注意水溫。

攝取兒茶素

綠茶或烏龍茶等食品內含有的兒茶素，能降低皮膚過敏導致的疹子或搔癢感。

攝取維生素C

攝取維生素C有助抗氧化及抗發炎、維持免疫系統穩定，如秋天盛產的柑橘類水果也富含維生素C。

 

本文經 李秉勳醫師 臉書粉專《阿勳醫師的美食美麗日記 新北板橋土城長庚 整形外科 李秉勳醫師》授權報導

延伸閱讀
「O型腿」膝蓋磨損又發炎　醫靠「1手術」把腿拉直2公分！ 她喜曝：又可以穿短裙了
孩子語不成句、注意不集中！ 恐為「自閉症」前兆？ 「10大要點」助判斷

腰間一圈「啤酒肚」顯胖又危害心血管健康！醫授5招讓肚皮「消氣」

小心泌尿道感染！醫授「4招」預防細菌入侵

鮮奶、蛋黃都上榜！醫揭「7類食物」超傷腎　腎臟病友要注意

咖啡算是一種豆漿嗎？ 醫警告 「5類人」別過量　「2情況」應少喝

我是廣告 請繼續往下閱讀