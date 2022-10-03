府院涉入鏡電視審照？蔡蘇陳同框三緘其口

鏡電視開台風波不斷，日前有政黨公布去（2021）年鏡電視股東會的錄音檔，其中提到「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「（審照）是總統的旨意，不是行政院長的旨意」等發言，而今（3）日總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥出席TaiwanPlus開台活動，也是3人在鏡電視爭議後首次同台，不過無人提及鏡電視問題。
時代力量立委近日公布去年鏡電視股東會音檔，鏡週刊社長、鏡電視創辦人裴偉在會中提到，「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「（審照）是總統的旨意，不是行政院長的旨意」等發言，引發各界質疑中央介入鏡電視審照，使各方譁然。不過蘇貞昌在2日火速作出澄清，指出「他講的是府院間的糾紛，發言人都已經否認自己的發言，而且已經採法律訴訟，這個是由法院、執法機關去處理法律的問題，老百姓與股東之間個人的糾紛、他怎麼講，不是我們政府來查」。
TaiwanPlus，今（3）日於公視舉行電視頻道開播記者會，總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、文化部部長李永得均蒞臨致詞，以及美、英、法、日等各國駐台外交使節、與主要有線系統業者共同參與，其中自然也包含有線電視主管機關首長陳耀祥，不過3人在會中並無過多交談，蔡蘇陳三人更是在典禮結束之後就匆匆離場，完全不給媒體提問機會。
而裴偉今日接受媒體採訪時也說明，自己絕對沒有跟蔡蘇二人有過如此聯繫，「鏡電視在申請26個月後才拿到執照，有如此通天本領那麼應該很快就拿到，畢竟有些單位3個月、半年就申請過了。鏡電視執照申請花費2年多時間，就算受到NCC這樣子的審查，鏡週刊都沒有發表任何不滿的言論，更不可能會去運用府院關係」。