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微創手術開外掛　配合3D導航更安全

微創手術開外掛　配合3D導航更安全
微創手術開外掛　配合3D導航更安全

健康醫療網

2022-10-03 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】49歲李女士忍受下背痛的時間長達7、8年，近兩年疼痛漫延至雙側大腿、甚至小腿，行走無法超過100公尺，讓她苦不堪言，長期的保守治療無效，讓她決定接受脊椎微創手術；而53歲陳先生因長期頭痛就醫，發現右腦有顆1公分的膠質細胞瘤，屬惡性腫瘤，若延誤治療，腫瘤擴大有可能影響其它腦部功能，甚至有失能的風險。

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脊椎微創手術　搭配3D電腦導航輔助

羅東博愛醫院脊椎微創中心陳劍龍主任與神經外科許詠鈞醫師分別替李女士與陳先生完成微創脊椎融合手術（使用3D C-arm X光機搭配導航系統）與腦瘤切除手術（使用高階核磁共振影像搭配導航系統），在3D影像與電腦導航系統的輔助下，手術順利完成，兩位病人不只對接受手術感到放心，對手術治療效果也非常滿意。

3D導航系統問世　精準掌握手術位置

對於脊椎手術的抗拒，從李女士寧可忍受疼痛長達數年可見一二，但隨著對醫療團隊的信任與選擇在手術中使用3D電腦導航系統，讓她接受手術治療前不再那麼害怕。陳劍龍主任表示，李女士的下背痛來自第五腰椎至第一薦椎的椎間盤源性疼痛，治療方式需將受壓迫的椎間板移除，並置入椎間融合器，以為脊椎進行減壓與穩定。

由內而外照顧骨骼　維持生活品質

李女士術後疼痛症狀緩解，在跨團隊的全人照護計畫下，她除了住院時接受床邊復健，也在醫師的建議下，諮詢健身課程，期望以規律的運動、飲食習慣，打造健康新生活；同時在個管師的轉介下，完成骨質密度檢查，開始照顧自己的骨質健康，由內而外的積極照顧自己的骨骼健康，慢慢找回久違的生活品質，讓李女士十分珍惜康復後的新生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55247

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