裴偉稱府院介入鏡電視案「講過頭！」陳椒華籲別再騙

鏡電視在年初取得執照，但在申設期間黨政高層介入傳言不斷，日前流出的股東會錄音帶，時任鏡電視董事長裴偉堅稱遭到「變造」。裴偉今（3）日上王淺秋的廣播節目「千秋萬事」專訪時卻改口，當時所言是為了安撫股東「我講過頭了，沒有這樣的事實」。時代力量立委陳椒華今日呼籲裴偉別再欺騙，並呼籲行政院長蘇貞昌查辦欺騙股東的裴偉。
陳椒華今日下午召開「說法一變再變、裴偉請別再騙！—內容講過頭？訊息也寫過頭嗎？」記者會，陳椒華指出，蘇貞昌上週在總質詢說「當事人（裴偉）已經否認並說錄音遭到變造也採取法律行動，用當事人（裴偉）否認的東西來質疑政府機關，這是不對、不妥當的。」但今天上午，裴偉接受廣播節目訪問時改口說「因為股東對一直未取得執照擔心，NCC確實有在卡關，會做一些努力」、「所以那些東西其實讓股東安心，所以裡面有些東西也許有些膨風」。
陳椒華質疑，裴偉從一開始大喊錄音偽造、剪接，到透過媒體放話說自己膨風，說法一變再變，一再帶風向是掩飾什麼醜聞？是在掩蓋、袒護府院黨政高層嗎？
陳椒華反問裴偉，對大股東講的內容講過頭？那去年7月傳訊息給大股東「我們已經將情況向府院抱怨，要他們給NCC壓力」的訊息也寫過頭嗎？你到底向「府」、「院」的什麼人「抱怨」？又要誰「給NCC壓力」？裴偉承認了跟大股東說過那些話，鏡電視為何第一時間的聲明配合裴偉說謊？
陳椒華反問蘇貞昌，裴偉公然承認散布假訊息、詐騙股東，一向痛恨「假訊息」的蘇貞昌要不要究辦？曾經在今年7月以「打詐國家隊向詐團宣戰」登上鏡周刊封面的蘇貞昌，面對這種詐騙行為，要不要向裴偉宣戰？還是遇到裴偉就龜縮？「請問蘇貞昌院長，指正我掌握的錄音有偽造、剪接的證據在哪？裴偉已經承認了，還要當小弟拿裴偉的話說嘴嗎？」