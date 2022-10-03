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驟降16公斤原來是癌！　合併療法助癌友撐過療程獲新生

驟降16公斤原來是癌！　合併療法助癌友撐過療程獲新生
驟降16公斤原來是癌！　合併療法助癌友撐過療程獲新生

健康醫療網

2022-10-03 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】長期胸口不適，當心癌症找上身。一名60多歲的婦人，平時喜歡小酌，一年多來持續胸悶、體重遽降，就醫確診食道癌二期，爆瘦16公斤的她，癌疲憊指數已達中重度程度，擔心體力撐不過化放療程，所幸在合併使用癌因性疲憊症藥物後，終於順利完成化放療與手術治療，腫瘤完全消失。

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根據國健署最新癌症登記報告顯示，2019年食道癌總發生人數2656人，男性以2491人佔比超過九成，食道癌高居男性癌症發生率第六位，雖可說是「專屬男性的癌症」，但女性也不可輕忽，醫師提醒，有長期喉嚨沙啞、吞嚥困難，或體重莫名驟降，都應提高警覺，提早接受檢查。

所有癌症都是沉默殺手　預防首重「改掉不良習慣」

食道癌主要分鱗狀細胞癌和腺癌，逾九成台灣患者為鱗狀細胞癌。馬偕醫院外科部副部長、胸腔外科黃文傑主任解釋，食道癌主因是不良的生活習慣，包括菸、檳榔、過量飲酒，常食用高溫或太燙食物，醃漬物、煙燻燒烤加工肉品等，這些都會刺激食道黏膜，增加罹癌風險。

「幾乎所有癌症都是沉默殺手」，黃文傑主任表示，像食道癌罹癌初期，腫瘤剛於食道形成，不會有痛感，也因體積小，尚未影響吞嚥，讓患者難以察覺；隨著腫瘤體積漸增，才漸漸出現吞嚥困難、聲音沙啞等症狀，此時常已惡化至食道癌二期以上期別。

預防食道癌，首重改掉不良生活習慣；然而，若不幸罹癌，早期發現也屬萬幸。黃文傑主任建議，健檢做胃鏡時，可加做「食道鏡」，有助於早期發現、早期治療。

化放療體力不堪負荷　需先解決「癌因性疲憊症」

一期以前的食道癌，腫瘤體積小且未擴散，會施以手術切除治療，二期以上則會先化放療再進行手術；黃文傑主任臨床觀察，多數患者在接受化放療時，會出現癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF），加上食道癌患者本身就常有營養不良的狀況，容易體力不堪負荷療程，進而影響效果甚至終止治療。

一項由三家醫學中心共同執行的研究計畫，將癌因性疲憊症處方新藥合併化放療藥物，用於食道癌病人。計畫總主持人黃文傑主任表示，已有研究證實，癌疲憊藥物能促進免疫系統的巨噬細胞，在分化時多朝能「增強殺手細胞對癌細胞的辨識，強化毒殺腫瘤能力」的 M1 型發展，故此計畫在觀察癌疲憊藥物在改善病人疲憊狀況同時，能否具有輔助提升化放療治療的效果，預計年底完成收案。

台灣癌症安寧緩和醫學會、台灣腫瘤護理學會撰寫之「癌因性疲憊症之臨床治療指引」，詳述癌因性疲憊的評估與治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55252

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