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中華隊隱形功臣　菜鳥李廷威的斜槓人生

▲李廷威(中)第一次入選中華隊環台賽國手。中華民國自由車協會提供
▲李廷威(中)第一次入選中華隊環台賽國手。中華民國自由車協會提供

記者廖聿偉/桃園報導

2022-10-03 15:30:21

21歲的自由車小將李廷威是近年竄起的未來之星，今在2022年環台賽第二站桃園市站3小時08分15秒完賽，目前總排名40，成績雖不亮眼，但比賽中努力補給，完成團隊任務，成為隊員心中的隱形功臣。

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今年全大運李廷威在場地賽拿下1金、1銀，也讓他入選「捷安特全球潛力選手培訓計畫」，到西班牙移訓近一個月。他說，「在西班牙參加很多場比賽，適應各種地形，返台後隔離就投入環台賽集訓，讓我在這次比賽感覺非常好。」

桃園市站屬於爬坡賽，李廷威在比賽前段來回補給，並把隊友帶到爬山路段才功臣身退。他說，「主要是幫助馮俊凱和盧紹軒爭取更好的成績，並完成他們交付的任務。」

老大哥馮俊凱也對年輕小弟讚譽有加，「李廷威很有膽識，我在他這個年紀的時候還會自我懷疑，但他很有信心也很敢拚，只要經歷更多大賽，累積經驗，定能獨當一面。」

李廷威國小練滑輪溜冰，直到國中才開始接觸自由車，且很快展現天賦，他自豪地說，「我國中就很強，其實如果有舉辦二鐵(滑輪溜冰+自由車)，我一定是全國冠軍。」

個性開朗的李廷威除了車手之外，還有一個Youtuber的身分，他成立一個《新店奧特曼》頻道，在練車、比賽時把實況錄影下來，回去剪輯講解，廣受好評，也累積許多粉絲。

▲李廷威除了車手之外，還有一個Youtuber的身分，他成立一個《新店奧特曼》頻道。擷取自網路
 
李廷威說，「網路上很少有專業的自由車影片，我覺得可以透過我的騎車經驗，分享給車迷。」但他也坦言，光是花在加強設備上就已經好幾萬，入不敷出，但他仍會持續經營，盼能分享更多優質影片。

騎車還要花時間剪片、講解，其實很耗費心力，但李廷威說，「其實我剪片很快，因為在騎車的過程中，腦海就已經構思好畫面，所以回去剪輯不會太花時間。」

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