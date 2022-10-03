憂新冠、流感合一恐增中重症　藍營籲：採購2合1快篩試劑

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李德維強調，立法院通過8400億元防疫特別預算，但蔡政府真正用在防疫相關藥物和診治費用卻區區可數，呼籲衛福部、中央疫情指揮中心，國內新冠治療藥物採購量有限，而疫情再起且嚴峻，希望政府體諒民眾的救命需求，「不要雨天收傘，包括之前莫明其妙限制清冠一號使用對象，進而造成65歲以上民眾，失去寶貴生命」。
國民黨副秘書長李彥秀表示，10月13日起入境免隔離實施0+7，行政院長蘇貞昌說，「台灣防疫走到最後一哩路」，不知道民進黨政府和國人是否活在不同時空？據最新數據顯示，新冠疫情已連續6天超過4萬例，光上周末就增加4456例，平均每天增加11%，重症達28441名，其中10309名死亡，死亡數一直降不下來。她指控，民進黨拿假數據，告訴國人防疫走到最後一哩路，事實上防疫是永無止盡的戰鬥，民進黨政府腦袋只有選舉，心中只有作秀，要爭取大位就落跑選市長。
提到澳洲目前已有22萬例流感病例，李彥秀提醒，今年流感可能大反撲，包括小孩和65歲以上長者，有可能因為新冠加上A型流感，變成中重症患者。她表示，若無2合1快篩試劑，恐會增加中重症病例，據2017年疾管署統計，每年死於流感4500人，是國人10大死的第9位，85%以上是65歲以上長者，政府應盡速採購2合1快篩試劑，第一時間正確投藥，做好基層醫療診所輕症分流。
國民黨醫療委員會主委蔡明忠醫師則指出，基層醫師近來談到，新冠與流感症狀相似，不是那麼容易區別，基層篩檢站發現，流感數字不斷上升。他進一步說，近期出現「免疫負債」現象，正是因為防疫做得好時，人體在流感或其他病毒的暴露機會變少，沒有機會產生相對應的免疫力，一旦接觸到病毒後就更容易被感染，發病症狀也會更明顯，甚至引發重症。
蔡明忠提到，醫界無法用經驗、判斷診斷是感染新冠、流感還是感冒，目前已推出2合1快篩試劑，能夠檢測出感染新冠或流感，可讓醫師能夠在第一時間正確投藥。蔡明宗呼籲政府，必須超前部署，唯有早期診斷、早期給藥，才能將低中重症病例，一旦同屬呼吸道症狀的新冠與流感合而為一，恐增加20至30%中重症形成。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。