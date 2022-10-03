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蘇貞昌否認干預鏡電視案　蔣辦轟：職業說謊家

▲遭指伸手干預鏡電視案，蘇貞昌今受訪否認施壓NCC，蔣萬安辦公室發新聞稿批蘇貞昌「職業說謊家」。（圖／蔣萬安辦公室提供）
▲遭指伸手干預鏡電視案，蘇貞昌今受訪否認施壓NCC，蔣萬安辦公室發新聞稿批蘇貞昌「職業說謊家」。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-03 17:06:092022-10-03 17:19:42

鏡電視案持續延燒，國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日在臉書發文引用古諺，嗆聲行政院長蘇貞昌「下民易虐、上天敢欺」，蘇貞昌今（3）日受訪否認施壓NCC（國家通訊傳播委員會），並強調現在政府不像當年戒嚴，還要去查人民的言論思想。不過，蔣萬安辦公室下午則發新聞稿再嗆蘇貞昌，騙神後無所不騙，民進黨政府過去6年箝制言論劣跡班班包括《數位中介服務法》，蘇真的是「職業說謊家」。

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蔣萬安昨於臉書發文質疑，蘇貞昌在立法院答詢，稱府院施壓NCC放水鏡電視的錄音檔「不必去查」。蔣萬安進一步引用古諺「爾俸爾祿、民膏民脂，下民易虐、上天難欺」，並嘲諷用在蘇貞昌上，應改成「下民易虐、上天『敢』欺」。對此，蘇貞昌今受訪回擊，NCC是獨立機關，政府都尊重其獨立行使職權，他講的話清清楚楚，現在政府不像當年戒嚴時代，還要去查人民的言論思想。

蔣辦今下午發新聞稿再嗆，難道《數位中介服務法》不是箝制言論？TVBS正被「看不見的黑手」暗謀移頻、中天直接被關台；行政院小編可上班做圖卡給側翼粉專，對人民卻恫嚇「假消息罰300萬」。蔣辦還提到，過去資深媒體人周玉蔻多次洩漏疫情真假資訊都沒事，這次烏龍爆料引來輿論反撲，節目立即被移到152台、NCC也拿周玉蔻去年案子，象徵性裁罰40萬平息眾怒，可見對民進黨對周玉蔻、對媒體、對NCC都是「收放自如」，這不就是操控言論？

蔣辦強調，《數位中介服務法》是民進黨企圖審查思想鐵證，雖目前暫時被擋下，但總統蔡英文稱「歸零思考，加強溝通」，代表惡法隨時會捲土重來；民進黨至今不認前新竹市長林智堅抄襲，也不認新竹棒球場重大瑕疵，甚至抹黑台大、慈濟，「如果中介法有通過，難保政府不會要求FB、PTT、DCARD、LINE、IG把相關爆料都下架？社會還有真相可言？」

蔣辦分析，蔡英文總統第一次任期，2016年因「謠言罪」被查處移送僅6件，2020年則高達167件，暴增28倍，其中77%被司法院裁定不罰，可見政府動不動就移送沒觸法的老百姓，堪稱寒蟬效應。

最後，蔣辦也質疑，如果蘇貞昌覺得鏡電視會議錄音內容不實，為何不立刻向鏡電視前董事長裴偉提告？不提告就是心虛。蔣辦直言，民進黨政府過去6年多箝制言論劣跡班班，蘇貞昌還若無其事，不愧是連神明都敢騙的人，真的是「職業說謊家」。

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