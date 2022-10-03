蘇貞昌否認干預鏡電視案　蔣辦轟：職業說謊家

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蔣辦今下午發新聞稿再嗆，難道《數位中介服務法》不是箝制言論？TVBS正被「看不見的黑手」暗謀移頻、中天直接被關台；行政院小編可上班做圖卡給側翼粉專，對人民卻恫嚇「假消息罰300萬」。蔣辦還提到，過去資深媒體人周玉蔻多次洩漏疫情真假資訊都沒事，這次烏龍爆料引來輿論反撲，節目立即被移到152台、NCC也拿周玉蔻去年案子，象徵性裁罰40萬平息眾怒，可見對民進黨對周玉蔻、對媒體、對NCC都是「收放自如」，這不就是操控言論？
蔣辦強調，《數位中介服務法》是民進黨企圖審查思想鐵證，雖目前暫時被擋下，但總統蔡英文稱「歸零思考，加強溝通」，代表惡法隨時會捲土重來；民進黨至今不認前新竹市長林智堅抄襲，也不認新竹棒球場重大瑕疵，甚至抹黑台大、慈濟，「如果中介法有通過，難保政府不會要求FB、PTT、DCARD、LINE、IG把相關爆料都下架？社會還有真相可言？」
蔣辦分析，蔡英文總統第一次任期，2016年因「謠言罪」被查處移送僅6件，2020年則高達167件，暴增28倍，其中77%被司法院裁定不罰，可見政府動不動就移送沒觸法的老百姓，堪稱寒蟬效應。
最後，蔣辦也質疑，如果蘇貞昌覺得鏡電視會議錄音內容不實，為何不立刻向鏡電視前董事長裴偉提告？不提告就是心虛。蔣辦直言，民進黨政府過去6年多箝制言論劣跡班班，蘇貞昌還若無其事，不愧是連神明都敢騙的人，真的是「職業說謊家」。