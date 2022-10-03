新竹最新民調出爐　沈慧虹30.4%奪冠、高虹安居次

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從投票意願來看，「可能會投」選民中，沈慧虹35.4%領先高虹安22.9%，因此與全體選民相較，在投票選民中，沈慧虹的領先拉大。其次，不會去投者當中，高虹安竟高達24％，甚至超過沈慧虹10.1％和林耕仁13.4％的總和，顯見「戰學歷」爭議確實對高虹安的選情產生一定程度的殺傷力。
台灣新政協會執行長張宇韶評估，經過高虹安失言風波，以及媒體爆料高虹安當年是以科技專案補助計畫的研究計畫出差，使用公帑去美國攻讀博士，高虹安誠信受損，政治能力遭選民質疑，高虹安選情遭逆轉。
師大公民教育與活動領導系教授曾冠球在記者會中指出，民調顯示國民黨中有不少選民支持高虹安，顯示在與民眾黨拉扯中，國民黨內已出現分裂趨勢。
至於在「看好度」部分，高虹安仍35.8％領先沈慧虹的24.5％而高居第一。但有鑑於高虹安「戰學歷」的發言有高達47.7％的民眾認為不適當、而只有18.2％的民眾認為適當，且在後續衍生的「資策會公費念博士」爭議還在延燒之際，若未能即時有效危機處理，恐怕越隨著選舉逼近，高虹安的看好度也出現下滑趨勢、而沈慧虹反後勢看漲。
台灣教授協會副會長陳俐甫則指出，高虹安搶在本份民調前公佈前，公開「預料」綠營會用學者和外圍單位提出「假民調」，令人啼笑皆非。民調作為嚴謹的科學分析指標，候選人應該理性看待，高虹安的言論凸顯出其團隊的不成熟，以及對學術研究的不尊重。
兩岸政策協會研究員吳瑟致表示，正當大家都聚焦在高虹安抄襲疑雲時，她卻一副「北一女、台大」高傲樣大酸中華大學夜間部。高虹安的狂傲根本不知道自己問題出在哪，是標準的菁英主義思維。
最後，本次同時針對新竹市前市長林智堅的施政滿意度進行民調，有57％民眾表示滿意、不滿意的民眾則是35.9％。林智堅的施政滿意度優於之前曾公布的台北市長柯文哲，當時公布的結果，柯文哲是有50.0%民眾表示滿意，不滿意的民眾則是44.4％。台灣教授協會副會長陳俐甫則預測，近期前市長林智堅復出陪同沈慧虹合體。林智堅的高支持度，對沈慧虹將帶來一定程度的助攻效果。
本次民調訪問時間於上月28日至月29日。此次成功訪問1018位20歲以上有投票權的新竹市民眾，以新竹市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.07%，調查數據針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。