紡織展10／12登場　廢漁網、海洋廢棄物華麗變身

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再來，到了今（2020）年各國疫情趨緩，政府沒了紓困補助，但迎來高通膨，消費者荷包緊縮，也因此原本預期今年9月會有銷售旺季，（包括疫情緩解出門上班與開學需要添購新衣）但消費旺季並沒有來。也因此許多業者對未來持保守心態，有的業者認為得等到明年5月，美元不再強勢，通貨膨脹數據降低，銷售訂單才會比較明朗。
不過黃偉基表示，綜觀今年1到7月整體表現，還是有成長，紡織業者從2020年很辛苦，到2021年出口金額成長20%，恢復到2019年的水準，今年上半年仍持續成長，主要原因在於台灣紡織業極具彈性，可接小量急單，再來就是機能型的應用來到極致，還有美元走強、台幣走貶都讓紡織業有其出口價格競爭優勢。
也因此，紡拓會主辦的第26屆台北紡織展（TITAS）這次展出眾所矚目，TITAS將於10月12日至14日於南港展覽館1館盛大舉辦，計有來自台灣、美國、英國、瑞士、瑞典、義大利、日本、韓國、中國、香港等10個國家367家參展商參展，合計896個攤位展出。參展廠商包括台塑企業、遠東新世紀、力麗集團、儒鴻、旭榮集團、宏遠、集盛、宜新、新光合纖、南緯、興采、佳紡、福盈、永光化學、台灣百和、偉全、展頌、三芳化學、高林、台灣歐西瑪、精機等，另有24個紡織相關公協會及研究單位參與。
TITAS此次展出包含五大核心主題－永續環保、機能應用、個人防護、智慧紡織、智慧製造」。其中 永續環保、機能應用部分，包括遠東新世紀織染成衣事業部整合上游環保原料到下游織染開發技術，從回收中煉金，把廢碳變潮衣，今年更獨家打造「海洋回收抗爆球衣」，成為各大國際賽事球衣材料指定供應商。
台化公司將回收技術應用於海廢減量領域，使化學法回收CPL品質與新鮮原料相近，回收廢漁網及蚵繩產出的耐隆絲品質通過品牌商認證，台化開發之先染工業色絲，使用於製作漁網及海洋休閒繩材，可減少客戶染整廢水量，降低環境負擔。
福懋興業推出新一代環保布料-生質（Bio-based）織物，包含生質耐隆56、耐隆410及耐隆11，這三種生質耐隆都是以植物提煉的生質素材取代傳統石化原料，可減少石油耗用及降低溫室氣體排放，且不改變原有纖維特性，是新世代的環保產品。儒鴻紡織則以循環經濟概念推出創新環保布料，在不使用傳統彈性纖維的條件下，應用紗線之特殊物性，結合獨特的針織技術，設計出擁有高度彈性與舒適性的上身衣著布料，廣獲重視環境保護之國際品牌客戶正面評價。