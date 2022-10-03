「2022媽祖盃海峽兩岸民間茶王賽」得獎茶葉可登陸銷售

由嘉義縣 23.5 阿里山茶產業運銷合作社與大陸湄洲媽祖廟合辦的「 2022 媽祖盃海峽兩岸民間茶王賽」活動，於今 (3) 日中午，在嘉義市樂億皇家酒店進行初賽，將入選 60 名進入決賽，得獎茶葉可用交流茶藝之名進入中國大陸銷售，嘉義縣長翁章梁及嘉義市長黃敏惠皆到場剪綵，並品嘗來自各地的優秀茶葉。

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▲翁章梁(右)仔細品嘗來自全台最優質的茶業（圖／嘉義縣政府提供）

中國大陸一向是台灣茶葉外銷主要市場，然而從今年下半年起，茶葉銷售中國大陸受阻，加上東南亞進口茶低價競爭，使茶農為銷售狀況發愁。阿里山茶產業運銷合作社積極幫助茶農度過困境，結合兩岸共同的媽祖宗教信仰，稟持媽祖慈悲為懷、濟世助人精神，配合「世界媽祖文化論壇」在大陸湄洲舉辦期間，獲獎茶葉皆可以用交流名義至中國大陸銷售，開啟兩岸茶產業技術提升及文化交流，也提升台灣阿里山高山茶知名度，突破既有外銷限制，開創有效行銷模式。

今年茶王賽是第 2 屆舉辦，分別在台灣和大陸湄洲進行初賽。延續第 1 屆比賽好口碑，台灣初賽報名茶農十分踴躍，範圍廣及梅山瑞里、瑞峰；竹崎石桌；番路隙頂和阿里山鄉等重要茶區，幾乎整個大阿里山區都有茶農參與。台灣入圍決賽的 60 名獲獎茶樣將由主辦單位全數收購，決賽得獎者還可獲頒獎金鼓勵。

合作社理事主席林育丞強調，每年大陸湄洲「世界媽祖文化論壇」都會湧入來自世界各地的媽祖信徒，湄洲祖廟將會以「 2022 媽祖盃海峽兩岸民間茶王賽」得獎茶葉致贈各國貴賓友人，藉由宗教和茶藝交流，提升阿里山高山茶曝光度，以實際作為幫助茶農行銷優質台灣阿里山高山茶，未來活動將會擴大辦理。