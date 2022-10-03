員警「狼撲」女廚工 判刑並撤職

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被害女子是台中市某單位的宿舍的廚工，因為工作的緣故，每周1至周4都需要住在宿舍裡。洪姓警員109年8月21日凌晨拿著保管的備分鑰匙，穿著平口內褲闖進女廚工的房裡，當時女廚工已入睡，聽到鑰匙轉動聲而驚醒，站在床上問「你要做什麼？」洪員不但沒有離開，反而撲向女廚工，她想往門口逃離，卻被洪架住脖子、用生殖器抵住她臀部，還褪去女廚工的外褲、揉胸。女廚工激烈反抗，咬洪的右手，踢倒房內的桌、椅，吵醒了當時在宿舍二樓的張姓、潘姓警員，前往察看才發現洪男獸行。
洪員在法院審理時坦承不諱，且有洪妻與被害人的對話紀錄截圖佐證，法院認為事證明確。原本台中地方法院依侵入住宅強制性交未遂罪判洪姓警員3年10月徒刑，檢察官與洪皆上訴。台中分院認為刑法侵入住宅強制性交未遂罪最低本刑為7年以上有期徒刑，相當的重，但考量洪沒有前科，與女廚工原本相處和諧，因「一時失慮」而犯罪，又與被害人和解且賠償，基於「情堪憫恕」，再替他減刑。台中高分院除輕判洪2年徒刑外，宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並提供120小時義務勞務，接受5場次的法治教育。
內政部認為洪姓警員嚴重損害政府信譽，將他移付懲戒。洪辯稱事發時是在「勤餘時間」，與執行職務無關，不算影響政府信譽，就算認為該懲戒，也請懲戒法院考量他從警33年來「獲獎無數」，從輕處分。
懲戒法院認為警察常被稱作人民的保母，負有維護治安、保護民眾身家安全的職責，洪卻想性侵婦女，嚴重敗壞社會治安，除觸犯刑罰法律外，也違反公務員服務法規定，為維護公務紀律，有懲戒必要。至於洪的辯詞，懲戒法院認為不可採信，審酌他戕害警政機關信譽、公務員形象程度不輕，判撤職並停止任用1年。
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