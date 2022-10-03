周厚安自嘲是「嬰兒控」 否認周華健催婚：時間還沒到
「TaiwanPlus」是台灣第一個全英語播出，以「向世界訴說台灣的故事、把台灣帶向世界」為核心目標的影音串流平台，今（3）日於公視舉行電視頻道開播記者會，其中周華健的兒子周厚安受訪時，笑說很羨慕剛宣布當爸的法比歐，也透露家人沒有催婚，更拿爸爸的知名歌曲幽默回應此話題。
法比歐在節目《2分之一強》打開知名度，2年前和台灣女友求婚成功後，今年7月就宣布準備當爸的消息，預計年底迎接女兒，婚宴則是安排在明年，希望等疫情趨緩後再宴客。而一旁的周厚安也大方表示很羨慕法比歐當爸，笑說自己是「嬰兒控」，非常喜歡小孩也很合得來，「我未來不會當她乾爸爸，能當一位怪叔叔就好。」也提到爸爸完全沒有催婚，「爸爸還想要唱《明天我要嫁給你》，他覺得要以爺爺的身分來唱，時間可能還沒到。」
《法比歐與周厚安的戶外大冒險》由法比歐開露營車載著周厚安前往台灣各地，了解當地戶外運動與風光旖旎，沿途所見所聞讓他們更喜歡這塊寶島。事實上，周厚安、法比歐先前在合作戲劇《斯卡羅》就已經培養好默契，現在2人再次攜手主持節目，過程中幾乎沒有發生過爭執，對料理、戶外活動都有熱忱，還曾相約體驗SUP，私下好感情表露無遺。