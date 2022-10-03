艾米尼之死抗議延燒　伊朗學生與警方再爆衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀
反政府示威活動始於9月17日、艾米尼的葬禮當日。許多人呼籲終結伊朗長達40多年的神職人員統治。
擁有約16萬粉絲的維權人士推特帳戶1500tasvir發布多段影片，顯示夏利夫大學（Sharif University）被大批鎮暴警察包圍。據報導，傳統上該校就以異議人士眾多著稱。
其中一段影片顯示，安全部隊發射催淚瓦斯將學生趕出校園，遠處似乎還傳來槍聲。
另一段影片顯示，安全部隊正追捕數十名被困在大學地下停車場的學生。前述帳戶稱，已有數十名學生被捕。
伊朗官媒也提及這所大學的「衝突報導」，並稱科學部長親自訪問校園，以了解情況。
根據稍早的社群媒體貼文，學生昨天在多所大學發動抗議；德黑蘭、雅茲德（Yazd）、克爾曼沙（Kermanshah）、薩南達治（Sanandaj）、希拉茲（Shiraz）和麥什赫德（Mashhad）等多個城市也出現示威活動，參與者高呼「獨立、自由、哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei，伊朗最高領袖）去死！」等口號。
儘管死亡人數不斷增加，且安全部隊動用催淚瓦斯、棍棒，甚至是實彈進行鎮壓，但抗議活動至今仍無趨緩跡象。
總部位於挪威奧斯陸（Oslo）的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織表示，「迄今為止，伊朗各地已有133人喪生」，包括上週在東南部希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）首府薩赫丹（Zahedan）衝突中喪生的40多人。
伊朗最高領袖哈米尼至今仍未對全國示威活動發表評論。抗議活動已蔓延到伊朗的31個省，涵蓋社會各階層，包括少數民族和宗教少數群體都參與其中。
昨天，成千上萬民眾也在法國巴黎遊行，譴責伊朗領導階層，並聲援伊朗境內示威活動。
法新社報導，上週末洛杉磯、多倫多等主要僑民城市舉行大型聲援集會後，大批民眾從法國首都巴黎的共和廣場（Place de la Republique）出發，朝民族廣場（Place de la Nation）前進。
抗議民眾冒著傾盆大雨，高舉「加入第一次女權主義革命！」與「艾米尼，你的名字讓哈米尼的暴政動搖！」等標語。
他們高呼「伊斯蘭共和國去死！」和「獨裁者去死！」，以及伊朗這波示威主要口號「女人、生命、自由」！
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天再度指責伊朗的「敵人」密謀反對該國，並稱他們的企圖已宣告「失敗」。（譯者：施施/核稿：林治平）1111003