黃珊珊推「福照全」長照政策　盼北市長者健康慢老呷百二

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黃珊珊表示，將強化「照」護機制，為了減輕長照負擔，將擴大建置日照中心及住宿型長照機構。由於少子化讓空教室變多，她們會評估設置日照中心的可行性，預計至2027年時，完成61所國中開辦日間照顧中心，實現「一國中學區一日照中心」的目標。而私立學校的閒置校舍，也可轉型為日照中心及住宿型長照機構。在EOD計畫實施校舍重建後，也會透過都更回饋機制，建置長照機構與高齡健康運動中心，實現在地老化的目標，也將更重視照護機構消防公安 ，會持續輔導全市老福機構改善消防設備，以及改善防災防震結構，確保失能長者享有更安全的照護環境。
黃珊珊宣示將打造「全」齡社區，她指出，許多健康的長輩，也期望再被肯定、獲得成就感，為了促進銀髮就業，2021年北市成立了「銀髮職務新創中心」，目前已開發了18,458個職缺。另外，也鼓勵企業晉用高齡者，將推行「銀髮友善企業認證」指標，引導鼓勵更多企業推出友善銀髮就業的措施。
黃珊珊指出，而囚老問題是最大的挑戰，住在沒有電梯的公寓的長輩，只能受困於蝸居中，無法出外活動。因此，將推行青銀換居 ，讓居住在20年以上、僅持有1戶老舊公寓的長者，移居到有電梯與高齡友善設施的社會住宅，並將原住所透過包租代管釋出，提供給青年族群居住。
為能拉近祖孫兩代的距離，更為母語延續盡一份心力。黃珊珊表示，將持續推廣老幼共學 ，成立代間學習中心，每年提供65歲以上的市民長者3000元的「樂齡學習券」，讓孩童與長者相互陪伴，兼顧提升長者樂齡學習，以及學童母語教學的環境，塑造全齡友善的學習空間！
重陽節前夕受關注的敬老金議題上，黃珊珊強調，尊重議會決議並依法行政，在堅守財政紀律、市政建設不受影響、不舉債的前提下，用稅收盈餘的10%來發放重陽敬老金，希望能終結世代對立，獲取最佳平衡點。