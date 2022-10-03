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黃珊珊推「福照全」長照政策　盼北市長者健康慢老呷百二

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊參訪萬華區財團法人台北市私立愛愛院，公布為長者量身訂做的「福照全」長照政策。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.03）
▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊參訪萬華區財團法人台北市私立愛愛院，公布為長者量身訂做的「福照全」長照政策。（圖／記者呂炯昌攝，2022.10.03）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-03 18:21:542022-10-03 18:22:22

無黨籍台北市長參選人黃珊珊於今（3）日參訪萬華區的財團法人台北市私立愛愛院，除了與日照中心長者互動外，還公布為長者量身訂做的「福照全」長照政策，希望能透過一連串的政策及規劃，讓北市超過65歲以上的老人健康慢老「呷百二」。

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黃珊珊指出，擴大「福」利項目包括擴大敬老卡適用項目，過去480點的免費補助，未來能抵扣在社區前瞻高齡運動中心 的專業課程費用，例如聘請教練訓練健身，讓長輩更加健康，點數也能折抵成人紙尿布、呼吸器與庇護工場產品，更貼合長輩的需求。此外，健保費補助預算將持續推行，台北市的補助資格是六都最寬、範圍最廣，約90%的長者享有全額補助健保費用，同時可以免費施打肺炎鏈球菌疫苗 (費用約3,300元)，讓長者們獲得更好的健康保障。

黃珊珊表示，將強化「照」護機制，為了減輕長照負擔，將擴大建置日照中心及住宿型長照機構。由於少子化讓空教室變多，她們會評估設置日照中心的可行性，預計至2027年時，完成61所國中開辦日間照顧中心，實現「一國中學區一日照中心」的目標。而私立學校的閒置校舍，也可轉型為日照中心及住宿型長照機構。在EOD計畫實施校舍重建後，也會透過都更回饋機制，建置長照機構與高齡健康運動中心，實現在地老化的目標，也將更重視照護機構消防公安 ，會持續輔導全市老福機構改善消防設備，以及改善防災防震結構，確保失能長者享有更安全的照護環境。

黃珊珊宣示將打造「全」齡社區，她指出，許多健康的長輩，也期望再被肯定、獲得成就感，為了促進銀髮就業，2021年北市成立了「銀髮職務新創中心」，目前已開發了18,458個職缺。另外，也鼓勵企業晉用高齡者，將推行「銀髮友善企業認證」指標，引導鼓勵更多企業推出友善銀髮就業的措施。

黃珊珊指出，而囚老問題是最大的挑戰，住在沒有電梯的公寓的長輩，只能受困於蝸居中，無法出外活動。因此，將推行青銀換居 ，讓居住在20年以上、僅持有1戶老舊公寓的長者，移居到有電梯與高齡友善設施的社會住宅，並將原住所透過包租代管釋出，提供給青年族群居住。

為能拉近祖孫兩代的距離，更為母語延續盡一份心力。黃珊珊表示，將持續推廣老幼共學 ，成立代間學習中心，每年提供65歲以上的市民長者3000元的「樂齡學習券」，讓孩童與長者相互陪伴，兼顧提升長者樂齡學習，以及學童母語教學的環境，塑造全齡友善的學習空間！

重陽節前夕受關注的敬老金議題上，黃珊珊強調，尊重議會決議並依法行政，在堅守財政紀律、市政建設不受影響、不舉債的前提下，用稅收盈餘的10%來發放重陽敬老金，希望能終結世代對立，獲取最佳平衡點。


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