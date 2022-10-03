謝京穎斷聯許仁杰　反擊元配親友爆料「欲加之罪」

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝忻拍戲拍了3個月，台語進步很多，最難的部分就是走位，因為有一場跟何豪傑兒子在泳池拍戲，還不知道走位，就被攝影師抓到旁邊說：「不要亂走！就是站在這裡。」讓她到現在還很挫折，很怕被編劇賜死，劇中她和倪齊民配對，上演「單親爸爸愛上我」的冤家戀情。
小甜甜（張可昀）說找馬國畢是本色演出，市井小民的生活困境他都經歷過，「他真實的人生都搬上來了，真的很有感觸，劇裡面要賭博、欠債，妻子會不會離婚不知道，遙控器人家借過了，我們要借什麼？」冷不防射了謝京穎、許仁杰一箭，馬國畢也自居「博弈顧問」，自嘲：「本票跟離婚證書我都簽過，不懂可以問我。」
雷洪飾演武術老闆，5年沒拍八點檔，年紀稍長，手腳也沒那麼俐落，跟尹昭德對打結果腰閃到，影響了生活，因為一摸就痛。尹昭德說看到雷洪pose一擺出來，就要投降了，有一次拍戲本來大晴天，結果套招之後就下大雨，導致暖好的身子又冷掉，雷洪才會閃到腰。
潘麗麗擺脫40年苦旦形象，第一次挑戰有氣勢的「惡婆婆」，對媳婦、兒子、兒子女朋友的要求都非常嚴厲，「跟私底下的我完全不一樣。」蕭惠這一次挑戰演平民的媽媽，跳脫以往強勢的婆婆角色，蕭惠很懂豪門飯碗難捧，「像我自己女兒也是不容易，所有事情小心翼翼的。」
李又汝9月29日和交往13年的男友登記結婚，房貸1個月繳2萬元，要背40年，她說會先努力拍這一檔戲，至少先封肚1年，拍完《市井豪門》後，再來討論計畫生小孩。她拍親密吻戲之前都會先跟老公報備，「我先生陪我一起看，還指點我。」像她之前拍《無主之子》和黃鐙輝演激情戲，老公完全不介意，「他們感情很好，還一起騎重機。」