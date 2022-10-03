健保影像資料庫助攻　台大AI偵測工具揪出「癌王」

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素有「癌王」之稱的胰臟癌，近年來國內外有諸多名人如有「時尚老佛爺」之稱的香奈兒創意總監卡爾拉格斐、三大男高音之一的帕華洛帝、蘋果負責人賈伯斯、國內資深體育主播傅達仁或外交部駐泰代表李應元等皆因此殞落。其之所令人聞之色變的原因，主要在於其難以早期發現及復發率高，目前電腦斷層是主要的檢查工具，然而對於2公分以下的腫瘤仍有近4成個案難以發現，也因此臨床上確診個案大多病程已邁入末期且存活率低。
健保影像資料庫助攻 AI給力不負眾望
健保署110年度資訊整合應用服務申請之研究案-台大醫院廖偉智醫師團隊，該團隊人工智慧深度學習在胰臟癌偵測之論文於2022年9月13日刊登於知名醫學期刊Radiology（JCR 2022年impact factor為29.146分），此期刊為放射科領域排行居首；本篇研究主要是透過團隊開發之胰臟癌偵測工具，並用健保署收載台灣跨院際之CT影像資料進行驗測評估，並為臨床影像判讀效率提升做出可行之建議，該期刊編輯部並專訪本研究兩位主要研究主持人台大應數所王偉仲教授及台大醫院廖偉智醫師，並專文評論本研究為大眾對於人工智慧技術的期待帶來令人激賞的成果（AI living up to its hype），同時也獲得多個國際醫療領域新聞的即時報導。
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健保署署長李伯璋同時表示，健保累積高價值之巨量醫療數據資料庫，今已獲得醫療專業之認可，期許透過資料加值應用，能創造更多符合社會公益的成果來回饋全體國人，增進國民的健康與福祉。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55278
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