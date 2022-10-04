台中業者遭爆過期品改標賣量販店、直播主 食安處回應了
台中一家食品大廠近日遭網友爆料，涉嫌將過期產品貼上新的生產及有效日期，改標後再繼續出貨，販賣給量販店跟直播主，前員工看不下去，上（9）月曾兩度向衛生局食安處檢舉，卻都沒人前往稽查，且過期商品突然被清空，甚至食品廠的老闆還知道檢舉人是他，讓他質疑食安處將他身份洩露，因此上網指控；對此，台中市食品藥物安全處已證實此案，並稱已在接獲情資後就立案處理，也將相關資料移請台中地檢署偵辦，同時也強調，檢舉人個資絕無洩漏之情事。
有網友在臉書爆料公社發文指出，台中市一家食品大廠長期以來要求員工，把快過期或者已過期的外箱原標籤撕下來，貼上新的製印標籤繼續販售給下游業者，包含量販店跟各大直播拍賣，有時過年過節偶爾也會拿過期食材當客戶送禮，但他在9月21日去到台中市食藥署檢舉販賣改標過期商品後，短短的一星期公司就將所有的過期食品全部清空，讓他不禁質疑「那些過期貨都在洞庫放超過半年以上，甚至是1年超過，為什麼我舉報之後，立馬全部清空『這時間點未免太巧合？』」，接著到9月28日早上7點，當他進到公司時發現洞庫所有的過期商品全部都不見了。
網友認為「這之間一定有相關單位通風報信」，要求台中市政府衛生局、檢調單位徹查清楚那些被載走的過期食品被送去哪裡了，以及包含21日到28日間，公司電腦、監視器、進出貨資料是不是都被刪除或者扔掉毀滅證據了。
不僅如此，網友還稱連老闆都知道是他舉報的，還問司機他會不會來上班「是想要對我不利嗎？」，質疑有關單位是不是把吹哨人的資訊透露出去「那往後有關於食安問題！還有誰想挺身而出！揭發弊端呢？」。
據了解，該名爆料者，曾在該食品大廠任職約5年，希望相關單位徹查到底是哪個單位沒保護好吹哨者的個資，便而走漏此消息，還讓不肖業者有機會將過期食材移去別的場所，並標記請台中市長盧秀燕以及台中市長候選人蔡其昌，來查明真相。
對此，遭指量販店總公司經查後確認已和該食品廠停止合作，台中市食安處則證實有此案，也在接獲民眾提供情資後就火速立案處理，因涉及刑事，已將相關資料移請台中地檢署偵辦，另針對遭控消息走漏等質疑，食安處強調一定保護檢舉人個資，絕無洩漏之情事。（編輯：林莞茜）