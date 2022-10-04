MLB／法官、達比修9月超火燙　單月最佳球員領銜入選

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美聯入選的的投打分別是多倫多藍鳥隊的先發強投Alek Manoah以及「法官」Judge，Manoah在9月共先發主投6場比賽，戰績是完美的4勝0敗，41局的投球中送出33次三振，防禦率僅0.88，幫助藍鳥隊順利進軍季後賽行列，而Judge則在9月份打出10支全壘打、8支二壘安打，外帶17分打點、30次保送，25場比賽的打擊三圍是驚人的.417/.565/.869，目前還在追逐打出美聯史上最高的單季62轟當中。
國聯的單月最佳投打則是達比修有以及紐約大都會隊的Eduardo Escobar，達比修在9月的6場先發，拿下5勝1敗，防禦率僅1.85，39局投球送出44K，單季勝投數追平生涯新高的16勝，也幫助教士隊成功進入季後賽，而Escobar則是繼2010年的David Wright之後，再次獲選單月最佳球員的大都會選手，他單月的打擊三圍達到.340/.393/.650，並帶有8轟、24分打點，單月11場打出打點的比賽中，大都會拿下10勝1敗的好成績。
而除了上述四位選手以外，另外兩聯盟的單月最佳後援投手分別是克里夫蘭守護者隊守護神Emmanuel Clase和舊金山巨人隊的守護神Camilo Doval，雙聯盟單月最佳新秀是由克里夫蘭守護者隊外野手Steven Kwan以及亞特蘭大勇士隊外野手Michael Harris II獲獎。