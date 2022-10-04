肺癌三期怎麼治？（二）第三期肺癌不能手術只能靠標靶？  醫：同步放化療＋標靶存活更久

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肺癌當中以非小細胞肺癌為主，佔比超過90%，其中又以肺腺癌為大宗。陳育民部主任表示，在20年前，診斷出肺癌一半以上都已是第四期，近年來因為推廣低劑量斷層掃描（LDCT），確診期別已往前推進，但仍有六成左右病患為第三、第四期。「第三期當中，又分三站淋巴腺，要看侵犯的範圍與腫瘤大小來判斷，如果腫瘤很多、很大就不能開刀」，不過針對不能手術者，現可以術前輔助治療幫助縮小腫瘤，甚至有降級的機會，進而可進行手術。
而針對無法手術的病患，標準治療為同步放化療（CCRT）。陳育民部主任解釋，主治醫師會協同放射腫瘤科醫師進行治療規劃，通常化療會執行2至3個療程，在療程之間給予放療，不給予癌細胞緩衝，放化療結束後視情況搭配免疫藥物鞏固。太平洋研究的臨床試驗顯示，做CCRT加上一年免疫治療，可明顯延長病患壽命，更有43%病患可以到幾乎治癒，存活時間達到4年。
EGFR突變並非只能用標靶 放化療＋標靶延存活
若為EGFR基因突變病患，既然已有基因標的，是否都要使用標靶藥物？陳育民部主任回應並非如此，台灣已有本土研究，最近刊登於胸腔腫瘤雜誌，研究顯示，第三期肺癌基因突變病患直接以標靶藥物治療，存活時間為22個月；而先以CCRT治療，後續有需要再接續標靶治療的病患，存活達32.4個月，明顯延長。他也提到，目前研究僅限於復發時接續標靶藥物，至於CCRT後緊接標靶治療，這部分仍在研究當中，相信近期就會有結果。
醫療進步放化療副作用低 復發接續武器多
陳育民部主任坦言，有些病患聽到要先做放化療都會卻步，此時個案管理師的角色就很重要，醫師端會以多專科團隊討論治療模式，一一分析哪種治療方式最有益，包含可能產生的副作用，個管師和臨床藥師也會針對病患不懂之處再進一步一步說明，「這樣解釋下來會拒絕CCRT的人很少，反而是年紀太大、或是有其他疾病不適合的人，才會直接用標靶藥物治療。」
「第三期病患先做同步放化療，復發之後吃標靶，存活超過十年的很多！」陳育民部主任分享，他門診中曾有一位60歲左右男性，確診時已經是無法開刀的第三期，先做CCRT效果不錯，後來復發檢測發現有EGFR基因突變，接續標靶藥物治療，至今都還很健康。也曾遇過70歲左右女性，因為咳嗽就醫，發現左肺有腫瘤，先進行CCRT後局部復發，發現基因突變便以標靶治療，現在已經超過十年，每六週都會回診一次。「現在化療藥物進步，副作用較低，也有緩解藥物，放療技術也更精準」，陳育民部主任呼籲，不要抗拒醫師建議的治療，傳統放化療也能老兵立大功！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55060
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