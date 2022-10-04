超商首創「家庭訂閱制」！一人訂全家領 咖啡鮮乳7折起
不只串流平台有訂閱制，現在連超商也跟上，咖啡、鮮乳、吐司都有訂閱制，而且還能一人訂閱、家人共享。全家APP再出新招，明（5）日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，會員訂閱商品後，可多設定3位要共享的好友家人，讓對方持APP也能到門市進行商品兌換，商品種類開放加入牛乳、養樂多、麵包等日常重覆購買商品。為慶祝新服務上線，10月5日至11月15日使用此服務與任1位親友共享商品，加碼抽1年份光泉調味乳。
全家數位商模推進部吳雅卿部長表示，全家在2017年因應消費者寄杯需求，推出「隨買跨店取」服務，進一步觀察使用行為，發現「會員轉贈」功能一年累計筆數超過上億次，轉贈對象多是固定、重覆性高，像是媽媽買牛奶轉贈給孩子，丈夫買咖啡轉贈給太太等，為了減少重覆點選轉贈的動作，因此從民眾熟悉的影音串流帳戶共享為思考點，明（5）日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，共享人數最多可達3位，被設定共享的親友只要打開自己手機中的全家APP，就可在全台門市兌換，省去手動轉贈的流程，實現一人訂閱、4人雲端同享的體驗。
隨買跨店取訂閱制商品包含Let’s Café經典系列、鮮乳、豆漿、茶飲、天然水等品項，提供每月5、10、15、20件等規格的訂閱方案，可享7折至8.5折不等優惠，並具備跨店取、自動續訂及最高90天兌換期限等特點，針對家庭成員較多的消費者，每項商品同規格最多可訂閱5組，明（5）日起新增Let’s Café經典特濃系列、匠土司、養樂多、光泉調味乳等熱門商品，11月15日前訂閱制會員與任1位親友共享商品，加碼抽1年份光泉調味乳。
看準訂閱經濟發燒，7-ELEVEN也在APP開放訂閱制，除了最受歡迎的CITY系列飲品，更延伸至冷藏飲料、寵物專區、健美保健等共4大類別，像是茶葉蛋、現蒸地瓜、吐司、礦泉水等經常重複性購買的商品都有，目前祭出大杯拿鐵每月20杯740元、約6.7折；現蒸地瓜每月8顆180元、約7.5折，但目前僅限個人訂閱使用。