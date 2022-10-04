2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

超商首創「家庭訂閱制」！一人訂全家領　咖啡鮮乳7折起

▲全家超商自10月5日起推出「家庭訂閱共享」服務，一人付費訂閱，最多4人可分享領取，咖啡、鮮乳、吐司7折起。（圖／業者提供）
▲全家超商自10月5日起推出「家庭訂閱共享」服務，一人付費訂閱，最多4人可分享領取，咖啡、鮮乳、吐司7折起。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-04 10:52:41

不只串流平台有訂閱制，現在連超商也跟上，咖啡、鮮乳、吐司都有訂閱制，而且還能一人訂閱、家人共享。全家APP再出新招，明（5）日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，會員訂閱商品後，可多設定3位要共享的好友家人，讓對方持APP也能到門市進行商品兌換，商品種類開放加入牛乳、養樂多、麵包等日常重覆購買商品。為慶祝新服務上線，10月5日至11月15日使用此服務與任1位親友共享商品，加碼抽1年份光泉調味乳。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家數位商模推進部吳雅卿部長表示，全家在2017年因應消費者寄杯需求，推出「隨買跨店取」服務，進一步觀察使用行為，發現「會員轉贈」功能一年累計筆數超過上億次，轉贈對象多是固定、重覆性高，像是媽媽買牛奶轉贈給孩子，丈夫買咖啡轉贈給太太等，為了減少重覆點選轉贈的動作，因此從民眾熟悉的影音串流帳戶共享為思考點，明（5）日起正式推出「家庭訂閱共享」服務，共享人數最多可達3位，被設定共享的親友只要打開自己手機中的全家APP，就可在全台門市兌換，省去手動轉贈的流程，實現一人訂閱、4人雲端同享的體驗。

隨買跨店取訂閱制商品包含Let’s Café經典系列、鮮乳、豆漿、茶飲、天然水等品項，提供每月5、10、15、20件等規格的訂閱方案，可享7折至8.5折不等優惠，並具備跨店取、自動續訂及最高90天兌換期限等特點，針對家庭成員較多的消費者，每項商品同規格最多可訂閱5組，明（5）日起新增Let’s Café經典特濃系列、匠土司、養樂多、光泉調味乳等熱門商品，11月15日前訂閱制會員與任1位親友共享商品，加碼抽1年份光泉調味乳。

▲全家推出家庭訂閱共享服務，包含現煮咖啡、鮮乳、茶飲、養樂多等商品，可實現1人訂閱、4人同享的便利體驗。（圖／業者提供）
▲全家推出家庭訂閱共享服務，包含現煮咖啡、鮮乳、茶飲、養樂多等商品，可實現1人訂閱、4人同享的便利體驗。（圖／業者提供）
看準訂閱經濟發燒，7-ELEVEN也在APP開放訂閱制，除了最受歡迎的CITY系列飲品，更延伸至冷藏飲料、寵物專區、健美保健等共4大類別，像是茶葉蛋、現蒸地瓜、吐司、礦泉水等經常重複性購買的商品都有，目前祭出大杯拿鐵每月20杯740元、約6.7折；現蒸地瓜每月8顆180元、約7.5折，但目前僅限個人訂閱使用。

▲7-11也在APP開放訂閱制服務，以低接觸支付、超值包月、自動續購來擴大會員熟客經營。（圖／業者提供）
▲7-11也在APP開放訂閱制服務，以低接觸支付、超值包月、自動續購來擴大會員熟客經營。（圖／業者提供）

重陽節限定！7-11買開心卡660元變750元　大熱美買一送一

國慶日比咖啡日還猛！7-11美式買10送10　萊爾富買8送8

全家推WA!COOKIES霜淇淋！四口味齊發：「海鹽焦糖」必吃

小熊截圖在這！星巴克連三天買1送1　7-11咖啡任兩杯半價

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀