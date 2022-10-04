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寶錸董座黃建華：智能投顧全天候監控　供投資人有效理財

▲黃建華指出，線上投資顧問服務，時時追蹤市場變化、即時提出投資建議，如管家一般。（圖／寶錸提供）
▲黃建華指出，線上投資顧問服務，時時追蹤市場變化、即時提出投資建議，如管家一般。（圖／寶錸提供）

財經中心／綜合報導

2022-10-04 10:41:09

2022不平靜的全球股市，寶錸投顧正式加入市場服務。該公司的「寶管家」線上投顧服務平台於10/3正式上線。該平台以金融科技為核心技術，提供投資人股票、ETF理財建議，協助投資人執行理財目標，來達到普惠金融目的。

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今年面臨通膨升息、地緣政爭影響，全球股市普遍面臨數十%的修正，寶錸投顧於此時正式推出「寶管家」線上投資服務。董事長黃建華指出，市場的震盪與不確定往往阻撓了投資人原本的理財計劃。「寶管家」線上投資顧問服務，時時追蹤市場變化、即時提出投資建議，如管家一般，伴隨著投資人穩健理財達成目標。

據了解，寶錸投顧並未代理金融商品銷售，僅提供投資建議服務。董事長黃建華表示，投顧在金融業中，輔助人角色鮮明。而寶錸投顧以大數據為基礎，研發AI交易、雲計算、即時通訊等，來達到協助投資人一起因應市場的目標。他指出，以電腦科技全天候去監控市場，像管家一樣，助投資人理財分擔解憂。

投資人千人千面，各有不同喜好的標的？如何達到普惠金融的目的？寶錸投顧總經理鄭琮寰指出，鑒於傳統人力監控的標的數量有限，寶錸投顧建立大環境模型、股票交易模型、市場風控模型，將多種模型建置於雲端時時監測市場，才能協助各式各樣投資人管理各類型標的，來達到服務眾多投資人的目的。

舉凡，存股族存了多年股票，該如何規避市場風險？ETF做為退休理財，遇到市場回檔怎麼辦？寶管家系列依投資人理財需求與風險屬性，推出「科技寶、產業寶、穩健寶、存股寶」四類投資建議服務。

寶錸投顧是今年金管會核准的第一家證券投顧。該公司董事長黃建華具備資訊財經雙領域的博士，且長年提供金融業系統工程建置的幕後推手，這樣的背景是國內投信投顧界罕見的董座，如今走到第一線，偕同投資人一起理財。黃建華說，市場風雨飄搖，投資人更需要投顧協助。

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