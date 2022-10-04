MLB／大谷9.5億合約太便宜？美媒認為他能領更多

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雖然3000萬美元(約9.5億台幣)的仲裁前合約，已經超越了Mookie Bett在2020年與洛杉磯道奇隊簽訂的一年2700萬美元(約8.6億台幣)，成為史上仲裁前最高薪，但是天使隊總管Perry Minasian與大谷本人都沒為此做出評論。
該報導中認為，天使選擇與大谷提前簽約，避免仲裁是「明智的決定」，雖然一年3000萬美元不是個小數目，但以大谷翔平二刀流的投打頂尖表現，在大聯盟的薪資仲裁也沒有先例，如果雙方要進行薪資仲裁的話，那將會是「有史以來最有趣」的薪資仲裁案件。
報導中也提到，目前天使隊的老闆Arte Moreno正在尋求出售球隊，跟大谷提前簽訂合約，也有助於對收購球隊有興趣的新買家，能更清楚的了解到大谷對球隊的價值，並表示這合約也「不排除」交易的可能性，對大谷有興趣的球隊不用擔心薪資仲裁，可能會「更積極」尋求交易。
文章中說到，天使隊下賽季薪資最高的球員Anthony Rendon能領到3800萬美元(約12.1億台幣)，如果在一切「平等」的情況下，大谷一定能拿到比目前合約更多的薪水。
但為何大谷會同意這樣的合約，文中也給出解釋，表示薪資仲裁不像自由球員一樣，是大聯盟的所有球隊共同報價競標，而是球員與自己的母隊雙方的調解，如果要求太高的薪資，不只可能輸掉仲裁，也可能破壞與球隊的關係，對大谷來說也不是件聰明的事。
最後則說到，明年天使隊光「三巨頭」Mike Trout、Rendon以及大谷，就會領到約1.05億美元(約33.4億台幣)的薪資，加上其他4位有約在身的球員約2850萬美元(約9億台幣)、及獲得薪資仲裁的幾位球員，明年賽季還有約4000萬美元(約12.7億台幣)的薪資空間，也可能給天使帶來補強空間，並讓大谷有機會一嚐期盼許久的季後賽滋味。