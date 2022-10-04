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確診及隔離者不能投票　時力黨團不派除提釋憲

▲確診及隔離者不能投票恐成18歲公民權複決能否過關關鍵，時力黨團擬提釋憲。（圖／時力黨團提供）
▲確診及隔離者不能投票恐成18歲公民權複決能否過關關鍵，時力黨團擬提釋憲。（圖／時力黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-10-04 11:41:042022-10-04 12:52:05

針對中央疫情指揮中心表示，包含確診未解除隔離、居家隔離與居家檢疫的民眾，於年底大選時，都將不能進入投票所投票乙事，時代力量立法院黨團認為此舉已經違反憲法所保障人民基本投票及複決之權利，中選會和中央疫情指揮中心應另以其他方式，兼顧防疫與人民的選舉權及複決權，時力表示不排除聲請釋憲。

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時代力量立法院黨團於今（4）日召開「18 歲公民權票票不能少 共提釋憲案捍衛投票權」記者會，時力黨團副總召陳椒華表示，國際社會已與疫情共存，台灣也正往此方向發展。指揮中心更多次表示確診者有99.5％為輕症，將逐步調整防疫作為。投票是憲法保障人民的基本權利，政府應設法保障染疫或遭隔離的民眾，在有相關防疫措施的狀況下，得以投票。

陳椒華說，中選會與指揮中心應共同討論與規劃，因染疫或因接觸而被隔離者仍可投票的方法，勿輕率以防疫之名，沒收人民投票的權利，侵犯憲法保障的基本權。

時力書記長王婉諭指出，以目前每日3、4萬人上下的確診數來看，假設維持高原期下去，以隔離7天來估算，屆時可能全台會有20、30萬人在隔離中，這相當於一個花蓮縣或基隆市的人口，絕對不可等閒視之。

王婉諭說，今年的投票日不只是縣市首長跟議員選舉而已，同時還有18歲公民權的修憲複決。修憲複決需要965萬人投下同意票的超高門檻，任何一票都非常關鍵，那更不用說是20、30萬票了。各黨派如果都是真心支持18歲公民權的推動，就應該站出來共同關注受隔離者無法投票的問題。

王婉諭強調，若最終真的因為這樣的票數差距，而未能通過修憲複決投票的話，那將是台灣憲改工程的嚴重打擊，甚至導致民主走上回頭路，這是絕對無法接受的結果，執政黨更要負起應有的責任。因此呼籲，保障受隔離者的投票權，完全是行政裁量就能解決的事，行政院應懸崖勒馬，不要任意侵害人民的基本權利。

時力黨團總召邱顯智則以南韓及日本為例，表示疫情經過2年多，許多國家早已有保障隔離者投票的措施。例如南韓，採用延長投票時間與分流投票的做法，將法定選舉時間從傍晚6點延長到晚上7點半。在延長的1個半小時內，隔離者能到一般投票所投票。日本則是活用不在籍投票制度，隔離者可以郵寄投票，只要在投票日4天前向地方選務機關申請，選務人員就會把選票和回郵信封寄給選民，選民再回寄選票。

邱顯智指出，雖然中選會主委李進勇曾在立法院表示，正在研議能否參考韓國的經驗，採用延長投票時間和分流投票的方式。但最後中選會還是沒有任何作為，只打算犧牲被隔離者的公民權。

邱顯智強調，距離九合一選舉投票日不到2個月，為了避免政府怠惰剝奪人民的投票權利，時力黨團今天會提出臨時提案，要求中選會和疫情指揮中心採用延長投票、分流投票或任何適當的方式，保障被隔離和檢疫者的投票權。因應疫情常態化，也會提案修法。最後，如果行使職權的方式，沒辦法在制度面解決，或有個別人民因此投票權受到損害，不排除發動少數委員聲請釋憲或協助人民聲請釋憲。

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