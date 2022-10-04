確診及隔離者不能投票　時力黨團不派除提釋憲

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陳椒華說，中選會與指揮中心應共同討論與規劃，因染疫或因接觸而被隔離者仍可投票的方法，勿輕率以防疫之名，沒收人民投票的權利，侵犯憲法保障的基本權。
時力書記長王婉諭指出，以目前每日3、4萬人上下的確診數來看，假設維持高原期下去，以隔離7天來估算，屆時可能全台會有20、30萬人在隔離中，這相當於一個花蓮縣或基隆市的人口，絕對不可等閒視之。
王婉諭說，今年的投票日不只是縣市首長跟議員選舉而已，同時還有18歲公民權的修憲複決。修憲複決需要965萬人投下同意票的超高門檻，任何一票都非常關鍵，那更不用說是20、30萬票了。各黨派如果都是真心支持18歲公民權的推動，就應該站出來共同關注受隔離者無法投票的問題。
王婉諭強調，若最終真的因為這樣的票數差距，而未能通過修憲複決投票的話，那將是台灣憲改工程的嚴重打擊，甚至導致民主走上回頭路，這是絕對無法接受的結果，執政黨更要負起應有的責任。因此呼籲，保障受隔離者的投票權，完全是行政裁量就能解決的事，行政院應懸崖勒馬，不要任意侵害人民的基本權利。
時力黨團總召邱顯智則以南韓及日本為例，表示疫情經過2年多，許多國家早已有保障隔離者投票的措施。例如南韓，採用延長投票時間與分流投票的做法，將法定選舉時間從傍晚6點延長到晚上7點半。在延長的1個半小時內，隔離者能到一般投票所投票。日本則是活用不在籍投票制度，隔離者可以郵寄投票，只要在投票日4天前向地方選務機關申請，選務人員就會把選票和回郵信封寄給選民，選民再回寄選票。
邱顯智指出，雖然中選會主委李進勇曾在立法院表示，正在研議能否參考韓國的經驗，採用延長投票時間和分流投票的方式。但最後中選會還是沒有任何作為，只打算犧牲被隔離者的公民權。
邱顯智強調，距離九合一選舉投票日不到2個月，為了避免政府怠惰剝奪人民的投票權利，時力黨團今天會提出臨時提案，要求中選會和疫情指揮中心採用延長投票、分流投票或任何適當的方式，保障被隔離和檢疫者的投票權。因應疫情常態化，也會提案修法。最後，如果行使職權的方式，沒辦法在制度面解決，或有個別人民因此投票權受到損害，不排除發動少數委員聲請釋憲或協助人民聲請釋憲。